【日本限航令】港航12.30起取消飛北海道和沖繩　將安排9班空機接載滯日港人

▲ 港航12.30起取消飛北海道和沖繩，將安排9班空機接載港人。（陳國峰攝）

因應內地新冠疫情持續擴散下，放寬本地及入境防疫政策，日本本周五（30日）起，收緊中港澳航班直航，只可使用東京、關西及中部等4個機場，直航北海道、福岡、那霸機場航班面臨取消，旅行社縱橫遊昨率先取消今明兩日香港快運加班機，預計元旦期間逾萬港人赴日行程受影響。香港航空在12月30至明年1月3日，安排共9班去程不載客的航班接載現於北海道及沖繩的旅客，乘客可選搭回程的航班。

東瀛遊今日（28日）亦宣布北海道團最新的安排，並指日本團由12月30日至1月下旬有逾5000位客人報名，當中6成的旅客前往四國高松、九州、沖繩受影響地區，詳情即看【下一頁】。

香港航空宣布，因應日本實施最新限制航班的安排，於12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。

而為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：

北海道：12月30及31日、1月1及4日 (共四班 )

沖繩：12月30日至1月3日 (共五班)

香港航空團隊即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到call.center@hkairlines.com、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。

香港航空指，以保障乘客回港為優先安排，並會持續評估情況，適時發放最新消息。

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責任編輯：陳麗娜