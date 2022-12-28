【聲夢傳奇2】黃洛妍感激後援會舉辦聖誕派對　趙小婷亮相獻Sing抽中頭獎好幸運

▲ 黃洛妍後援會舉辦聖誕派對，與偶像近距離互動。

TVB《聲夢傳奇2》亞軍得主黃洛妍（Janees）的後援會，日前（12月27日）於銅鑼灣一間餐廳舉行聖誕派對，邀請了同為《聲夢2》、Janees的好朋友趙小婷（Pamela）出席，攪笑藝人喬寶寶則擔任司儀。Janees與幾十名妍究生們唱歌玩遊戲，過了一個愉快的聖誕節。

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清唱《這麼近那麼遠》

Janees表示好滿意妍究生們為她安排這次聖誕派對，好開心請到Pamela跟她一同出席。

今次算是她最喜歡Top 3的聖誕Party，感受到妍究生對她的愛護，知道大家為今次Party積極準備付出很多，覺得很窩心。續指知道歌迷們很想聽她唱《這麼近那麼遠》，因為在踢館賽只唱了頭一句，所以就借今次機會唱全首給大家聽，不過演唱中段時音響出現問題，Janees即時應變改以清唱完成整首歌曲。

對於除夕要走兩場倒數活動，她表示不會覺得辛苦，只要有機會演出都會努力把握。另外，她還努力練歌，為1月27至28日肥媽演唱會上擔任嘉賓作準備。

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喬寶寶任司儀

Pamela很高興在比賽中認識Janees並成為好朋友，借今次機會又再可以在大家面前一同合唱。她直言沒想到在派對抽中頭獎，感謝Janees後援會邀請，順便吸取經驗，希望未來自己的歌迷會舉辦同類型活動。

派對當日，喬寶寶穿上聖誕老人裝出席活動，與一眾妍究生互動大爆笑彈，還唱出了《舊歡如夢》以Janees名字及後援會改編的歌詞攪熱氣氛。他表示在Janees小時候就認識對方，曾參加過她的18歲生日會，大讚很喜歡Janees的歌聲。

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