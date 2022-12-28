【鼠患問題】大成街街市增設鼠膠酒精捕鼠器 僅三個月捕獲700隻月均多捉51倍
當局展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，環境及生態局局長謝展寰今早（28日）到訪衞生黑點之一的黃大仙大成街街市，視察滅鼠工作。謝表示上述平均每月捉到4.5隻老鼠，使用酒精捕鼠器、鼠膠等新方法後，滅鼠成效大增，10月至今捕獲約700隻，平均每月增51倍。今年7月至11月期間，食環署在全港捕獲達2.3萬隻老鼠，比去年數目上升超過5成。有檔主稱最近食環署滅鼠行動有效，冀藉此令生意好轉。
大成街街市以往擺放老鼠籠的方法每月平均捕獲4至5隻老鼠，後來於深宵時間放置老鼠籠捕抓老鼠的數目倍增。由10月至上周，不足三個月，酒精捕鼠器就捕抓到84隻老鼠。11月底設老鼠膠後，及至上星期捉到482隻老鼠。
食環署人員會於晚上11點放置鼠膠，凌晨2點收回。防治鼠患除了捕抓之外，還要堵截老鼠的食住行的需求，例如鼓勵街市攤檔、小販市場等，妥善儲放食物和垃圾，避免堆積雜物，令老鼠沒有藏身之地。水果檔檔主謝女士稱最近食環署常常進行滅鼠行動，工作很「落力」，近幾個月滅鼠行動很有效，令她在這裏做生意的信心加大，希望客人有信心光顧這個街市，令生意好轉。另外，食環署會在全港揀選幾個街市，邀請私人滅蟲公司加入，進行針對性滅鼠行動，並引入私人業界最先進和有效的滅鼠方法。
大成街街市菜檔檔主劉先生稱近幾個月收檔後都看不見老鼠的蹤跡，老鼠的數目下降。之前收檔後約晚上7時，都會見到老鼠「通地走」，猶如老鼠的世界，以前也常聽到有客人表示街市環境很「污糟」，對老鼠感到害怕，近來就沒有再聽到有客人批評街市衞生問題。
食物環境衞生署副署長（環境衞生）姚繼卓稱食環署在全港增設19隊夜間滅鼠隊，在老鼠出沒的高峰時間，加強滅鼠工作。另外，在全港超過100個鼠患黑點，進行策略性滅鼠行動，加強清理黑點的垃圾和雜物，利用熱能攝影機監測黑點鼠足，評估工作成效。在食環署轄下的公眾街市，進行夜間深層次清潔。期望在過年前，大家有一個更清潔衛生的環境。食環署會為不同業界提供支援，包括發出相關滅鼠指引、管理守則等，呼籲大家積極參與和支持各界滅鼠行動。
康文署和房屋署亦會加強巡視鼠患嚴重地點，採取滅鼠行動。康文署場地會安裝熱能偵測監測系統，觀察老鼠活動情況，配合滅鼠行動。房屋署在超過2萬個屋邨大廈外層安裝鼠擋，防止老鼠通過喉管往上爬。
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記者：楊佩瑩