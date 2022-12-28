【鼠患問題】大成街街市增設鼠膠酒精捕鼠器　僅三個月捕獲700隻月均多捉51倍

▲ 環境及生態局局長謝展寰今早到訪衞生黑點之一的黃大仙大成街街市，視察街市的滅鼠工作。（陳國峰攝）

當局展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，環境及生態局局長謝展寰今早（28日）到訪衞生黑點之一的黃大仙大成街街市，視察滅鼠工作。謝表示上述平均每月捉到4.5隻老鼠，使用酒精捕鼠器、鼠膠等新方法後，滅鼠成效大增，10月至今捕獲約700隻，平均每月增51倍。今年7月至11月期間，食環署在全港捕獲達2.3萬隻老鼠，比去年數目上升超過5成。有檔主稱最近食環署滅鼠行動有效，冀藉此令生意好轉。

大成街街市以往擺放老鼠籠的方法每月平均捕獲4至5隻老鼠，後來於深宵時間放置老鼠籠捕抓老鼠的數目倍增。由10月至上周，不足三個月，酒精捕鼠器就捕抓到84隻老鼠。11月底設老鼠膠後，及至上星期捉到482隻老鼠。

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食環署人員會於晚上11點放置鼠膠，凌晨2點收回。防治鼠患除了捕抓之外，還要堵截老鼠的食住行的需求，例如鼓勵街市攤檔、小販市場等，妥善儲放食物和垃圾，避免堆積雜物，令老鼠沒有藏身之地。水果檔檔主謝女士稱最近食環署常常進行滅鼠行動，工作很「落力」，近幾個月滅鼠行動很有效，令她在這裏做生意的信心加大，希望客人有信心光顧這個街市，令生意好轉。另外，食環署會在全港揀選幾個街市，邀請私人滅蟲公司加入，進行針對性滅鼠行動，並引入私人業界最先進和有效的滅鼠方法。

大成街街市菜檔檔主劉先生稱近幾個月收檔後都看不見老鼠的蹤跡，老鼠的數目下降。之前收檔後約晚上7時，都會見到老鼠「通地走」，猶如老鼠的世界，以前也常聽到有客人表示街市環境很「污糟」，對老鼠感到害怕，近來就沒有再聽到有客人批評街市衞生問題。

食物環境衞生署副署長（環境衞生）姚繼卓稱食環署在全港增設19隊夜間滅鼠隊，在老鼠出沒的高峰時間，加強滅鼠工作。另外，在全港超過100個鼠患黑點，進行策略性滅鼠行動，加強清理黑點的垃圾和雜物，利用熱能攝影機監測黑點鼠足，評估工作成效。在食環署轄下的公眾街市，進行夜間深層次清潔。期望在過年前，大家有一個更清潔衛生的環境。食環署會為不同業界提供支援，包括發出相關滅鼠指引、管理守則等，呼籲大家積極參與和支持各界滅鼠行動。

康文署和房屋署亦會加強巡視鼠患嚴重地點，採取滅鼠行動。康文署場地會安裝熱能偵測監測系統，觀察老鼠活動情況，配合滅鼠行動。房屋署在超過2萬個屋邨大廈外層安裝鼠擋，防止老鼠通過喉管往上爬。

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記者：楊佩瑩