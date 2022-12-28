【老公VS寵物】女友堅持婚後與愛犬同床睡 　男方難接受自嘲地位不如一隻狗

▲ 女友堅持婚後與狗同床睡，寧願夫妻分房睡。

不少人視寵物如家人般看待，盡心照顧牠們就好像自己子女一樣。台灣一名男網民日前在網上討論區大呻，女友堅持婚後與狗同床睡，甚至為了愛犬，寧願夫妻分房睡。可是他卻難以接受，更自嘲「地位不如一隻狗」。

該名男網民於網上討論區Dcard，以「女友說就算結婚還是要跟她的愛犬一起睡」為題表示，他與女友拍拖約兩個月，女方養有一隻貴婦狗，而且會跟狗狗同睡一張床。當他們討論結婚話題時，女友稱婚後不跟老爺奶奶同住，他表示理解，同意建立屬於二人的小家庭。

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為了狗寧夫妻分房睡

男網民問及女友，婚後她將狗狗帶到新家，是否仍會跟牠一起睡，她表明「當然」。他追問，「如果我跟狗狗只能選擇其中一個同床睡，你會選？」結果還是狗狗。他指無法跟狗狗同床睡，只能接受牠睡在房間的小窩，再用小柵欄圍起來，要求牠不能跳上床。女友回覆︰

不行，就是要跟狗睡。如果不能接受，自己去別間房睡……

他有感自己「地位還不如一隻狗」，即使他也喜歡狗，但沒想過要跟牠同眠，大嘆︰

她為了狗，寧願要夫妻之間分房睡，也不知道要怎麼溝通囉。

網民︰寵物是家人

帖文引起網民熱議，不少人覺得二人只拍拖兩個月，男方怎會及得上女友的愛犬，她選擇狗狗也無可厚非，而且如果他愛女友，應愛屋及烏。有網民留言，「寵物是一輩子的家人，牠也只有我們」、「如果要結婚了，再來想這個問題」。

另一方面，也有網民覺得並非人人都接受到與狗同眠，即使是愛狗人士，因此不應勉強另一半，最好雙方溝通後取得共識。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳