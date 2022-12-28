【搶人才】「人才服務窗口」線上平台今推出　「高端人才通行計劃」接受申請

▲ 陳國基表示，有十足信心，能在未來三年達到「搶人才」指標。（資料圖片）

港府今日推出「人才服務窗口」線上平台，「高端人才通行證計劃」今日起亦同步接受申請。政務司司長陳國基表示，有十足信心，能在未來三年達到「搶人才」指標。

港府表示，人才服務窗口線上平台以外來人才為對象，提供一站式電子化服務。用家進入平台後可瀏覽各類資訊，包括香港的優勢和發展機遇、各項人才入境計劃的詳情，以至在港「衣、食、住、行」的生活資訊。而平台亦為有意申請者，提供特區政府不同人才入境計劃的資訊和小工具，以及提供連結入境處網站功能，讓有關人士以線上電子方式申請。

除在今日推出網上平台外，政府正全力為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，將在明年初向立法會財務委員會申請所需資源。

《施政報告》提出的「高端人才通行證計劃」，即日起亦接受申請。

勞工及福利局局長孫玉菡今日接受電台訪問表示，港府在海外及內地17個辦事處會有招商引才專組，吸引海內外人才，又會開設社交平台專號，針對特定群組推廣宣傳，對於有意見認為港府海外辦事處招商引才專組經驗不足，他認為，專組最大作用是與當地適用高才通計劃的百強大學聯繫，接觸有興趣的人才來港。

此外，創新科技署今日亦推出「科技人才入境計劃」優化措施，讓合資格公司加快吸納世界各地的創科人才來港進行研發工作。



優化後的計劃撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年及擴展至更多新興科技範疇，並在創新科技署署長認為有需要時增添新範疇，以切合本港的創新科技發展。



優化措施將進一步增加計劃的吸引力和彈性，讓在香港進行14個科技範疇（即先進通訊技術、人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、數碼娛樂、金融科技、綠色科技、集成電路設計、物聯網、材料科學、微電子、量子技術及機械人技術）研發活動的合資格公司，受惠於「科技人才入境計劃」的確定性和簡化手續，以促進香港的經濟增長及提升整體競爭力。

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責任編輯：關景騰