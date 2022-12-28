【復常之路】李家超：教育局將靈活調整學校安排　惟小學及幼稚園維持每日快測

▲ 教育局將調整學校快測安排。（資料圖片）

​行政長官李家超今午（28日）在「應對疫情指導及協調組」記者會公布，取消大部分社交距離措施，包括「疫苗通行證」和限聚令等，但保留口罩令。教育局亦會調整學校快測安排，但小學及幼稚園仍然維持每日快測要求。

目前所有中、小學及幼稚園師生每日上學前均須進行快測。醫務衞生局局長盧寵茂表示，教育局會檢視學校的疫苗接種情況，檢視及調整進行快測的安排，跟學校商討以及徵求衞生防護中心意見，但初步考慮到小學及幼稚園學童的自理能力較低，當局會維持有關學校的每日進行快測安排。

被問到學校全日面授及課外活動的接種要求會否作出調整，李家超未有正面回應，僅指學生仍屬需要「特別保護」組別，特別是年紀小、自我防禦能力不高的學生，加上某一部分疫苗接種率並不理想，而且學校活動長時間聚集，他相信教育局會因應新措施，會作出調較及靈活安排。

翻查資料，教育局曾於10月更新全日面授課堂安排，由本月起，若有小學全校或個別級別學生兩針接種率達7成，便可向教育局申請恢復全日課；中學9成學生須打齊3針方可上全日課的要求，則延至明年2月才實施；幼稚園全日課則仍然無期。

港府公布取消疫苗通行證及密切接觸者安排等，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅