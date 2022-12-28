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【復常之路】李家超：有信心1月15日前與內地通關　強調要按3大原則通關

社會 16:20 2022/12/28

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行政長官李家超出席「應對疫情指導及協調組」記者會。（馮漢柱攝）

行政長官李家超今日（28日）下午主持「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衞生局局長盧寵茂和衞生防護中心總監徐樂堅亦出席，預料會宣布取消多項社交距離措施，包括取消「疫苗通行證」和限聚令，但口罩令仍會維持。

被問及通關進度，李家超表示理解社會關心通關進度，現時通關要附合3大原則，分別是逐步、有序、全面。他指出，兩地過去3年未能通關，初通關時需求一定很大，政府要確保關口運作順暢，所以要逐步通關。他又指，香港政府已與內地有關單位已接觸，希望能在1月中前，能與內地有關單位達成共識後，將方案提請中央審批，其後落實，現時目標是希望1月15日前完成整個程序，落實通關，政府對此有信心。

李家超又指，通關有4個渠道，包括飛機、船運、鐵路和陸路。在陸路口岸方面，過去每日單向可有40萬至50萬人過關，李家超指，現時政府人手上足夠應付過關需求，兩地政府正就流程和配套方面商討。

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責任編輯：陳梓蔚

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