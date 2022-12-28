【再做業主】新居1850萬選址鄰近母校　方健儀與沙田官中的情意結

▲ 方健儀飲水思源，買樓都要近返母校沙田官中。

恭喜前tvb新聞主播方健儀（Akina）再做業主，飲水思源的Akina，相隔12年，於Boxing Day收樓，新居柏傲莊因鄰近母校沙田官立中學，所以5年前已經睇中入紙抽樓。

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方健儀對母校沙田官立中學情有獨鍾，30多年前，身為沙田友的Akina，媽媽方太想女兒就讀新田圍邨的循道衛理中學，但Akina就堅持要讀遠離屋企的沙田官立中學。最終如願以償順利升學沙官，但Akina就要每日行半小時上山落山，穿過徙置區、城門河，有時更會去「青龍水上樂園」餐廳醫肚，更曾經幻想自己可以住在樂園裡。

5年前，開車路過大圍，紅燈停喺呢個地盤前。抬頭一望，有種特別感覺，可能因為兒時喺沙田新田圍邨住過，喺沙田官立中學讀過書，喺青龍水上樂園玩過，好合眼緣。

2年前，從來沒有抽獎運的Akina，人生第一次入紙抽新樓。第一輪，她與丈夫洪先生都好緊張，當獲告知排位為3000至4000，即感到無望。

我哋冇失望，因為人生試過多次陪跑，這些機會不屬於我。第二輪，經紀催我哋再入紙，我哋心諗算吧啦，不過抽唔到又冇損失，繼續去試，一切隨緣。

Akina不信風水命理，但相信人與人、人與事、事與事，都有一種緣份。他倆夫婦會順著「緣」字走，所以早在5年前已經情繫柏傲莊。

▲ 沙田官立中學，著名校友除了方健儀外，還有孫耀威、顏卓靈等。(IG圖片)

其實Akina是一個很念舊，飲水思源的人，她的中、小學都是就讀地區名校「沙官」，初戀都是在沙官中學發生，健談的Akina回想起三年級時一度被老師懷疑她有自閉。

小學三年班見家長拎成績表，阿媽好緊張，班主任同我媽媽講：「唔！我懷疑你個女有自閉症！」我阿媽好驚，心諗阿囡好健康。跟住班主任話因為佢上堂唔講嘢，同學同佢講嘢，佢都唔講嘢，所以佢有自閉症……

Akina沒有自閉症，只是性格使然。當她知道原來老師對她的印象就是不說話，想起每次成績表有關操行評語是「沉靜受教」，永遠都會有個「靜」字。

在三姊妹中，Akina排行第二，媽媽對女兒管教嚴謹，尤其對Akina，很重視她的成績。當年她學彈鋼琴，平時測驗90分，因為彈鋼琴一個月，測驗成績跌至70分，媽媽立即不准女兒再學，「當年不懂反抗，就乖乖聽媽媽的話。」

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隨後她直升上沙田官立中學，同樣乖巧文靜愛讀書。而當時初戀都是由同學推波助瀾，

初戀都係中學隔離班同學，中四做風紀，咁啱緣份安排行孖咇，大家眉來眼去都知，最後是同學幫手傳話，大家都有意思就一齊。

而Akina的「歌唱事業」及「發跡」的地方，也是在母校沙田官立中學。當年學生會剛成立，她心口掛個「勇」字參加歌曲比賽，

怕醜嘅我唔知發咩神經參加Singing Contest。之後的廿年，都冇踏足過舞台。廿年前嘅參賽者，發夢都估唔到廿年後嘅今日，有機會再參加呢個歌唱比賽，仲成為表演及頒獎嘉賓。

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沙田官立小學與沙田官立中學

據小學概覽資料，沙田官立小學於1981年創校，屬官立全日制男女校，現時的聯繫中學是沙田官立中學、梁文燕紀念中學。「聯繫學校」可最多保留餘額 25%學位予其聯繫小學的學生。

沙田官立小學的辦學理念是讓兒童愉快及有效地學習，發展個人潛能，在德、智、體、群、美各方面作全人發展，近年尤其關注深化學生自主學習能力，以及透過STEM教育，提升學生創意及解難能力等。

而方健儀的中學母校「沙田官立中學」，屬地區英中名校，以英語為主要教學語言，亦接受中一自行分配學位申請。著名校友除了方健儀外，還有孫耀威、顏卓靈等。

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責任編輯︰王明芳