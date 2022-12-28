【東張西望】各大藥房現搶購潮　 一排10粒止痛退燒藥炒至$120

▲ 全港再現止痛藥物搶購潮，藥房以貴4倍天價出售。

疫情至今，香港曾現數波的止痛藥搶購潮。隨著防疫措施的開放，確診數字有回升的趨勢，搶購藥物潮又再現。《東張西望》日前報出各區藥房的供貨現況，更有指藥房分拆藥物，一排10粒止痛退燒藥炒至120元。

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據《東張西望》訪問的藥房負責人指出，現在的搶購潮已不在於單一牌子的止痛退燒藥，就連其他含有撲熱息痛成分的藥物及蓮花清瘟膠囊亦十分搶手，負責人更指，

兩個星期前已經賣晒啦！我相信全香港都賣晒啦！

藥房職員更指存貨本已不多，以及距離上一波的搶購潮時間不遠，形容供求「未回氣」。以及坦言

以前叫幾多比幾多（藥物），現在叫60打只會送來2、3打。

由於長期供不應求，搶購潮又頻現，面對「有貨日期」就連供應商也不敢斷言。

而是次搶購潮的源起除了確診人數回升外更有指是因為與內地對外檢疫條例的放寬。由網上購物平台所見，一盒30粒裝的要價800多元，而50粒更索價千元。至於香港炒風亦再現，有指藥房分拆藥物出售，10粒要價120元，比正價高出4倍。

業內人士更坦言指是次的短缺潮短期內不會完結，呼籲市民可考慮各品牌含撲熱息痛成分的藥物，減低短缺問題。

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市面除了撲熱息痛（如必理痛），另一款退燒藥物布洛芬（如日本白兔牌EVE）亦深受港人歡迎，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前接受TOPick訪問，拆解兩種成分的分別。

崔俊明表示，布洛芬與撲熱息痛一樣有退燒、止痛功效，但布洛芬另有消炎功效。布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥，假如身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可以服用布洛芬。

但要注意，對布洛芬有嚴重過敏反應者不宜服用。另外，由於布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士，應注意別長期服用。短期服用時亦應飽肚服用，以保護胃部。

藥劑師建議買三類藥物

不少家長也會為子女搶購藥物，給小童的藥物，更要謹慎。若要自行配藥，崔俊明提醒市民，用成藥治療輕微病徵並非「亂食藥」，鼓勵家長購買三類藥物「傍身」。

1. 退燒、止痛藥

近日不少家長搶購必理痛（兒童配方）。崔俊明指，市面上除了必理痛之外，還有幸福醫藥、痛熱適等牌子，都有兒童適用的「撲熱息痛」藥物。

含「布洛芬」（Ibuprofen）的藥物外國較常用，此藥在香港須由藥劑師出售，家長可到具「Rx」標誌的藥房向註冊藥劑師查詢。

至於含「阿斯匹靈」（Aspirin）的藥物，他指18歲以下兒童不應服此藥來退燒，因有機會患上雷伊氏綜合症，流感病毒加上阿斯匹靈有關藥物而引致腦部受損。

2. 咳水

咳嗽主要分乾咳、痰咳兩種，各有處理方法。崔俊明表示，乾咳可以檸檬或蜜糖味潤喉糖紓緩，不過要注意1歲以下幼童不宜飲蜜糖，怕引致敏感，家長亦要小心幼童吃糖時噎到。

至於痰咳則可以化痰粉或化痰藥水來處理。成年人常用、氣味刺鼻、俗稱「馬尿」的咳水，具排痰作用，但不宜給予小朋友使用。

3. 止鼻水藥

若小朋友出現流鼻水、打噴嚏、鼻塞的徵狀，家長可配「抗組織胺藥」處理。崔俊明建議家長到具有「Rx」標誌的藥房，向藥劑師查詢，勿只叫店員推介藥物。

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責任編輯：羅嘉欣