【疫苗接種】 盧寵茂: 政府不會為短暫來港的非香港居民免費接種疫苗 不會影響對香港居民疫苗供應

政府決定，明天(29日)起放寬口罩令以外的防疫措施，包括疫苗通行証。醫務衛生局局長盧寵茂表示，政府會尋求具針對性的措施，提升一老一幼的疫苗接種率。對於政府早前批准兩種疫苗於香港正式註冊，私營服務供應商可以銷售及供應疫苗。盧寵茂指，政府已採購足夠疫苗，確保香港市民於政府的疫苗接種計劃使用。

他表示，復必泰二價疫苗、及幼兒配方疫苗的需求較高，補給時間亦較長，因此於本月23日起已調整安排，兩種疫苗優先給香港居民接種。他表示，非香港居民接種其他疫苗，需符合指定的逗留要求，即最少逗留30日才可接種加強針，會繼續監察情況及檢討安排，已避免非香港居民特地短期來港接種疫苗。

盧寵茂表示，政府不會為短暫來港的非香港居民免費疫苗。他表示，非香港居民來港接種的疫苗，與政府的採購不同，兩者屬獨立系統，不會影響政府對香港居民的疫苗供應，私家診所可望短期內提供疫苗供應。

對於近日本港退燒藥的搶藥潮。盧寵茂指，公營醫療系統會保存足夠藥物存貨，政府及衛生署會加大存貨，政府及醫管局會理順派藥安排，減少不必要用藥，應付醫療需要。至於新冠口服藥方面， 盧寵茂表示，私營醫療系統現時可以直接購買藥物，如非符合資格人士獲處方新冠及口服藥物，每個療程需要6000元。

盧寵茂亦表示，香港居民可以應先於醫管局公立醫院應診，非香港局民不能使用公立醫院指定診所及遙距診所。如非符合資格的人士使用急症室，將按現行機制需付1230元，確保香港居民可以優先接受服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋