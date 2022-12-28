【天人永隔】為1歲兒慶生翌日突暈倒亡　媽媽生日祝福成最後遺言：願身體健康

▲ 馬來西亞一名人母阿西拉·賈法爾為1歲兒子慶祝生日，豈料翌日意外身亡。

陪伴兒女成長相信是每一位父母的心願，可惜馬來西亞的一名人母卻遺憾地未能做到。這位人母早前用了一個月時間籌備兒子的一歲生日派對，一家人滿心歡喜的渡過這個重要時刻後，豈料第二日人母卻在工作期間突然暈倒並宣告不治。她與兒子過的第一個珍貴生日卻也成為最後一個，令人感到惋惜。

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綜合外地媒體報導，該名人母名阿西拉·賈法爾（Athirah Jafar），她的個人專頁顯示與丈夫穆敏莫哈末（Mumin Mohd）結婚剛滿一年零九個月並定居古晉，他倆育有一名剛滿一歲大的兒子名海德爾優素福（Haider Yusuf）。

優素福於本月24日平安夜剛滿一歲生日，賈法爾為了慶祝兒子的第一個生日而特意於一個月前開始著手籌備生日會。根據賈法爾3日前於個人專頁的發文，看到整個生日會的佈置十分花心思。會場以熱門卡通「Cocomelon」作主題，再掛上七彩繽紛的汽球，而且也準備了大量的點心招待數十名的來賓朋友。

賈法爾一家三口拍下了不少快樂的照片，她在該文中也寫上對兒子的祝福，

願你成為一個虔誠的孩子，一個聰明的孩子，一個孝順父母的孩子，得到很多人的喜歡，身體健康

可惜天意弄人，這些也成為了賈法爾對兒子最後的寄語。

生日會的翌日，賈法爾在工作的期間突然暈倒，隨後被緊急送到砂拉越一家醫院作急救，可惜仍是反魂乏術。莫哈末2日前在個人專頁平台宣告妻子的死亡消息，大量的親友送上問候和哀悼，當中更附貼有不少賈法爾生前拍下的照片和影片，愁雲慘霧的氣氛令人感到非常心酸。

莫哈末在平台中更公開表達對亡妻的不捨之情，

Yusuf（優素福）的母親..我希望你現在能和信任的人在一起，在新的世界裡能沒有煩惱的生活下去。

莫哈末也對亡妻許諾，

我答應你，我會照顧好Yusuf（優素福）!

不少人對此留下「哭喊」和「打氣」的圖示希望莫哈末能堅強地撐過這個艱難的時刻。

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責任編輯︰王明芳