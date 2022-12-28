【日本限航令】多間航空公司取消大量往東京大阪航班　即睇各航空公司安排

▲ （ANA.Hong Kong Facebook圖片）

日本媒體報道，因應內地疫情，周五（30日）起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。現時除往北海道、福岡等航班受影響，有航空公司今日（28日）宣布，往東京、大阪航班亦要取消。

全日空

全日本空輸（全日空）宣布，因應日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國（包括香港和澳門）與日本之間的客運航班班次。



因此，全日空2023年1月17日至31日期間，由香港往東京（成田）的週二、四、五、日之NH812航班將會取消。



受影響之乘客如有查詢，可致電ANA香港訂位部2810-7100 （辦公時間星期一至五0900-1800）

TOPick記者向全日空查詢有關安排，獲回覆指，現時僅前往成田機場的「加班機」受影響，其餘航班不受影響。至於2月航班會否取消？全日空回覆指，2月航程仍未編排，未知會否取消。

樂桃航空（peach）

樂桃航空宣布，因應日本政府的要求，於2023年1月20日至2月1日期間出發的香港—大阪(關西)線航班已確定取消。有關申請更改航班及退款手續，可前往Peach官方網站進行相關手續。

退票

退票手續無需繳付手續費。

申請退票期限：原定航班出發日算起30天內

轉乘同一航線的其他Peach替代航班

退票手續無需繳付手續費。

替代航班轉乘手續辦理期間：原定航班出發日起的第二天算起的10天內

於2023年2月1日至28日期間出發的香港=大阪(關西)線航班現時未能提供轉乘服務。

香港航空（Hong Kong Airlines）

香港航空宣布，因應日本實施最新限制航班的安排，香港航空宣佈於12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。

為協助已在當地的乘客回港，香港航空會另外安排去程不載客的航班接載乘客回港，乘客可選搭以下日子的航班回程：

北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共四班)

沖繩：12月30日至1月3日 (共五班)

香港航空團隊即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到call.center@hkairlines.com、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。

香港航空回覆查詢時指，由於公司未有「加班機」航班，現時往東京、大阪的航班不受影響。

國泰航空

國泰航空回覆查詢指，自日本當局於2022年12月27日公布最新的旅遊限制後，國泰航空一直與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續。我們將於明日中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊。

國泰航空由現時至2022年12月29日往返日本各航點的所有定期航班如常運作。

香港快運

今日（28日）暫未有更新資訊。

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責任編輯：陳梓蔚