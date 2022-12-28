【復常之路】林健鋒支持本港按自己步伐復常　譚岳衡倡內地疫情高峰期內適當控制來港人數

▲ 港府宣布取消大部分防疫措施，多位議員表示歡迎。（曾耀輝攝）

港府宣布取消本港大部分防疫措施，僅維持口罩令，亦沒跟隨內地撤銷確診者隔離安排。多位議員對政府調整防疫措施表示歡迎。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，香港人口密集程度、地員幅度、醫療資源與內地不同，不須完全跟隨內地做法取消入境隔離，可按自己步伐有序復常。不過，他呼籲政府密切留意疫情發展，待新政策推行後兩至三星期，再按科學數據審視對確診者發出隔離令的措施有否優化空間。

對於港府不再界定密切接觸者，林健鋒呼籲，為公共衞生考慮，若然有家人確診，上班人士仍應該主動通報公司；同時呼籲僱主盡量為僱員作人性化安排，例如容許有家人確診的員工在家工作。他續指，兩地閉關已久，恢復人員流通不能一步登天，提醒政府和業界溝通，幫助各行復業，確保香港具備足夠軟件和硬件通關。

港府同步取消入境核酸檢測安排，與內地通關方面，李家超僅表示目標是在1月15日前與內地通關，正與內地商討哪個口岸、通關人數安排等。選委界立法會議員譚岳衡認為，內地各地疫情正相繼到達高峰期，認為在內地高峰期期間，適當控制來港人數，可以一定程度上緩解香港輸入壓力，建議待內地高峰期過後，再增加內地市民來港人數。譚岳衡續指，香港居民北上過年需求殷切，加上本港疫情已基本受控，認為對內地不會構成額外風險，讓香港居民回內地過春節，亦可體現中央對香港居民的格外關懷，建議初期名額以二比一為好。

對於本地每日確診人數徘徊2萬宗，多款藥物尤其是止痛退燒藥必理痛再度缺貨，藥物亦相應漲價，立法會議員楊永杰指出，內地正值疫情大爆發，兩地通關後難免對本港醫療系統造成壓力。他促政府須確保有足夠抗疫物資及人手向確診者派發抗疫物資包，建議政府公開有關藥物、口罩及快測存量，並且要求本地藥廠加大產能，以及推進私家醫院及診所參與抗疫工作的角色，盡早規劃公立醫院人手及床位安排，避免再度出現年初逼爆急症室的情況。他又期望政府妥善處理過關等候安排。

選委界立法會議員陳沛良表示，李家超就與內地通關提出具體時間表，意味着香港與內地即將結束隔離狀態，逐步、有序、全面恢復正常通關。但提醒，應該清楚認識到，恢復到疫情之前的通關水平仍需要一段時間，通關前也必須做好各項配套，包括人手安排、跨境交通安排、公共設施維修等等。他認為，現時疫情仍未結束，通關後可以預見對醫療資源的需求也會增加，政府必須盡快制定穩妥的通關方案，協調各個政策局做好各項通關安排，達致通關和風險管理的平衡，有序推進兩地往來早日復常。

經民聯立法會議員梁美芬則提醒市民，保持衞生及防疫意識，不要讓疫情大爆發。其黨友、紡織及製衣界立法會議員陳祖恒亦期望，本港能夠把握通關和全面復常機遇，加強與內地和海外的創新科技交流，貢獻國際創科中心建設，同時加緊步伐「搶企業」，包括派員到海外接洽更多龍頭企業來港開拓業務，為經濟復常注入更大動能。

陳祖恒續指，雖然疫苗通行證將會取消，但接種新冠疫苗同樣重要，他期望特區政府繼續多管齊下，鼓勵和呼籲市民、尤其是「一老一幼」盡快接種疫苗，減低因染疫患上重症的風險。

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責任編輯：關景騰