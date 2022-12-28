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【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰對奪「最受歡迎電視男角色」有信心　形容陳展鵬為視神

娛樂 18:50 2022/12/28

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陳山聰謙稱陳展鵬為「視神」。

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下周日舉行，陳山聰、江美儀、郭柏妍和劉佩玥今日現身電視城，為台慶頒獎禮入圍十強拉票。

憑《金宵大廈2》入圍視帝十強的陳山聰，更以《超能使者》角逐「最受歡迎電視男角色」，另外憑《美麗戰場》和《金宵大廈2》爭奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎。

陳山聰接受TOPick訪問表示，以上3個角色均很喜歡，對奪「最受歡迎電視男角色」獎看高一線，因《超能使者》「高勇」一角可說是他入行以來發揮得最淋漓盡致的角色，不過他亦喜愛《金宵2》，若能成「雙料視帝」就錦上添花。

【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝候選人鬥得難分難解　林敏驄+陳山聰奪視帝呼聲最高

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稱展鵬為「視神」

說到成為視帝大熱，問到可有信心？他以跑馬拉松作比喻說：「現在是最後800米，我很明白比賽的鬥心，無論如何都要跑完它，總會有人在你前面和比你優勝，沒可能永遠在最前，落得場跑就盡力去跑，要對自己有信心。」

說到《下流上車族》的男主角林敏聰是其最大勁敵，陳山聰謂同劇的陳展鵬也不可少覷：「展鵬在《超能使者》的表現超水準，監製形容他不是『帝』那廚簡單，是神級演技，我跟子善說他已升呢為『視神』。」

【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有【有片】

早前陳山聰一家跟哥哥團聚。（取自instagram）

與哥哥聚首

另外，早前陳山聰於IG分享跟哥哥陳山海的合照，兄弟二人因疫情已經近3年沒見面，連山聰兒子Jaco也未見過大伯，只是靠視像「會面」。他說：「視像通話時跟他說這位是大伯，當真正見面時，Jaco真的認得他和很開心，原來家人和朋友見他是兩回事。」

當天陳山聰更感觸到喊，今日憶起時也眼紅紅，他說：「我抱著兒子在門口等候，大家三年沒見，見到哥哥那一刻我淚如泉湧，疫情令分隔兩地的親人有點遺憾，終於通關之後大家有機會見面。」

最新影片推介：劉穎鏇專訪

記者：艾維、曉柔

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