【為母則強】孕懷初期二度確診嚴重頭痛失眠　26歲索媽力保胎兒不敢吃藥

▲ 台灣YouTuber蕾菈確診，為了保護胎兒不敢吃藥。

台灣YouTuber蕾菈剛宣布懷孕好消息不久，日前透露自己二度確診患上新冠肺炎，由於她擔心藥物影響胎兒，即使有嚴重頭痛致失眠，也決不服藥，為母則強。然而蕾菈確診之外，7歲大女患急性腸胃炎住院，老公患感冒，她不禁慨嘆全家被病毒籠罩。

「小鄧紫棋」確診

綜合台灣媒體報道，現年26歲的YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員，她貌似鄧紫棋，有「小鄧紫棋」的封號，擁有火辣身材，是台灣YouTube界的性感女神。蕾菈18歲時結婚並懷孕，之後離婚獨自湊大女兒，現時女兒「蝶蝶」已7歲。今年2月蕾菈與DJ湯宇結婚，夫妻倆積極備孕，11月中驗到懷孕，蕾菈在12月22日對外開心宣布懷孕好消息。

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可是，宣布懷孕消息不久，蕾菈在社交平台表示自己二度確診新冠肺炎。她在聖誕節（25日）在IG限時動態分享鼻子塞紙巾的自拍相，指出自己是「聖誕重感冒的小蕾」，隔一天的26日再度發文，自己二度確診了，並一度懷疑是被老公傳染。

懷孕還二確是多衰？感覺是湯傳染給我，但他怎麼沒確我卻確了呢？

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懷孕力保胎兒不敢吃藥

蕾菈確診的徵狀是嚴重頭痛致無法入睡，由於懷孕，她生怕藥物會影響胎兒，即使自己有多辛苦也不敢吃止痛藥，她崩潰求救：「頭爆痛，睡不了，有沒有治頭痛不用吃藥的好法子？」

另一方面，蕾菈確診新冠外，7歲女兒有急性腸胃炎在醫院吊鹽水，而老公感冒中。才剛懷二胎的蕾菈慨嘆，全家被病毒籠罩。

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確診孕婦用藥要注意

有關孕婦確診新冠肺炎，若亂服藥有機會影響胎兒。「醫護行社區藥房」的藥劑師曾在facebook專頁指出，發現不少確診孕婦用了不必要或不安全的藥物。「醫護行社區藥房」指出懷孕首12週時尤其要注意，嬰兒的主要器官在首3個月形成，而不少藥物也在這時期影響胎兒的發展，故藥物可免則免。不過，即使用了醫護建議避用的藥物，也不一定影響胎兒。若真的服用了，請不要慌張，立即停藥，將服用日子、份量、次數紀錄好，下次檢查時告訴醫生。

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責任編輯︰王明芳