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【復常之路】李家超︰不同意放寬防疫突然　「始終會來到一日復常」

社會 17:57 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(馮漢柱攝)

政府決定，明天（29日）起放寬口罩令以外的防疫措施，包括疫苗通行証、入境核酸檢測及限聚令。行政長官李家超今（28日）表示，並不同意防疫措施的改變是突然。他強調，社交距離措施的調整於過去6個月一直進行，政府及社會一直準備於有序及於可控下準備復常，「所有事情均有計劃當中」，亦聽到社會不少聲音，認為現時是適當時間，形容「始終會來到一日復常」。

對於政府繼早前取消安心出行後，再取消維持近10個月的疫苗通行証。政府早前表示，疫苗通行証沒有日落條款。被問到對疫苗通行証的取態是否「大轉向」。李家超重申，疫苗通行証成功鼓勵市民接種疫苗，令第二針及第三針的疫苗接種率達到9成3及8成3，形成社會的免疫屏障。他表示，希望與世界說明，香港已復常，不需要依賴疫苗通行証。他表示，有信心可以控制疫情的風險，因為有醫療服務已經加強、亦有良好及有效的藥物，會集中進行工作鼓勵高風險群組接種疫苗。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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