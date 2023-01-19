【醫美風險】KOL花數萬元打「瘦臉針」無效　醫生揭A型肉毒桿菌素抗藥性影響

▲ KOL花數萬元打「瘦臉針」無效，醫生揭A型肉毒桿菌素抗藥性影響。

很多愛美人士想瘦臉，都會選擇注射瘦臉針，即「A型肉毒桿菌素」，但需要小心選擇。一名KOL媽媽自幼開始注射此瘦臉療程，總計花費數萬元，然而卻換來療程失效，這才發現原來是藥物含有雜質^，導致體内產生了抗藥性，短期内更難以消除。

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本港KOL林小姐（ChiChi）育有2名兒子，貪靚的她早在19歲時第一次接觸到肉毒桿菌素療程。她回憶，當時是透過雜誌看到宣傳，聲稱注射完會有瘦臉效果。ChiChi因不滿自己咀嚼肌較大的臉型缺點，且本身喜歡拍照時臉部能呈現「V」形效果，考慮到當時療程費用不貴，於是她決定一試。

注射10次後察覺失效

ChiChi指出，當時醫美人員稱，療程注射10次就會有半永久的瘦臉效果。在完成第一次注射後，她感覺咀嚼肌部位有些酸痛；約7日左右，發現此處肌肉收細，拍照時有明顯效果；並發現僅注射這一次，就可維持效果約半年。於是，ChiChi規律地每隔半年補打，直至注射約10次後，她發現喪失了一開始的效果：

同行的朋友在經同一醫生注射後，效果明顯，但我自己在注射前後按咀嚼肌，肌肉依舊發達，沒有發生變化。再詢問醫生，才知道可能是有了抗藥性。但在我第一次注射時，醫生也沒有告知會有抗藥性風險。

ChiChi表示，療程失效後，她還陸續換了不同的醫生，不斷注射數次仍然無效。她感覺沮喪，並覺得在這期間花去了不少錢，非常浪費。療程就此停止，直至數月前，她再嘗試注射，仍舊無效。目前，她只能透過美容做按摩，改善咬肌發達問題。ChiChi坦言，若一開始知道傳統的肉毒桿菌素可能有雜質，打完會產生抗體引致失效，就會更謹慎選擇好的品牌，保證每次注射都會有好效果。

▲ ChiChi注射約10次後，發現喪失了一開始的效果，咀嚼肌摸上去沒有縮小的變化。（文子健攝）

「A型肉毒桿菌素」作用

醫生胡尚勇（Raymond）接受TOPick訪問指出，肉毒桿菌素之中，以A型最廣泛使用，並沒有注射年齡限制。作為一種藥物，它用於阻斷引致肌肉收縮的神經細胞訊息傳遞功能，使引致動態皺紋的肌肉得以放鬆，令面部線條變得更平滑。例如可用作去皺，如眉心紋、抬頭紋、魚尾紋；另外也常用作瘦臉、瘦小腿、美肩及眼臉痙攣等。原理是在注射藥物後，這些肌肉發達的部位運動減少，有一部分會輕度萎縮，就可以做到收型縮細效果。A型肉毒桿菌素亦適用於大部分人群，除了孕婦、哺乳期婦女及重症肌無力症人士。

抗藥性可導致長遠影響

至於為何注射A型肉毒桿菌素後會產生抗藥性，胡醫生解釋，傳統的A型肉毒桿菌素在製造過程中殘留一些雜質如複合蛋白，多次注射含雜質的肉毒桿菌素，其中的複合蛋白會被身體視為外來的物質，有機會引發人體免疫反應，產生抗藥性。久而久之，抗藥性越來越多，藥物逐漸失去效力。

此外，抗藥性一旦產生，若用於美容，即代表療程效果減弱或完全失效。若用在醫學上，例如使用藥物為肌肉綳緊患者放鬆肌肉，出現抗體便不會在短時間内消失，因此失效影響可以很長遠。

謹慎了解及選擇 降低風險

胡醫生提醒，醫美從業者有責任告知客人風險，並向客人清楚解釋肉毒桿菌素如含有雜質，將有機會產生抗體導致療程失效；而客人也需要認真考慮療程風險。在確認療程時，要選擇零雜質純淨肉毒桿菌素，最好選擇有美國FDA認可或屬國際品牌的肉毒桿菌產品。最後，選擇對藥物有充分認識的醫生負責療程，確保每次接受療程都有理想效果。

▲ 胡尚勇醫生。（文子健攝）

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Kerscher M, et al. IncobotulinumtoxinA : A Highly Purified and Precisely Manufactured Botulinum Neurotoxin Type A. J Drugs Dermatol. 2019 Jan 1;18(1):52 57

^雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌DNA。

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記者：張沛