【醫美風險】KOL花數萬元打「瘦臉針」無效　醫生揭A型肉毒桿菌素抗藥性影響

▲ KOL花數萬元打「瘦臉針」無效,醫生揭A型肉毒桿菌素抗藥性影響。

很多愛美人士想瘦臉,都會選擇注射瘦臉針,即「A型肉毒桿菌素」,但需要小心選擇。一名KOL媽媽自幼開始注射此瘦臉療程,總計花費數萬元,然而卻換來療程失效,這才發現原來是藥物含有雜質^,導致體内產生了抗藥性,短期内更難以消除。

最新影片:

本港KOL林小姐(ChiChi)育有2名兒子,貪靚的她早在19歲時第一次接觸到肉毒桿菌素療程。她回憶,當時是透過雜誌看到宣傳,聲稱注射完會有瘦臉效果。ChiChi因不滿自己咀嚼肌較大的臉型缺點,且本身喜歡拍照時臉部能呈現「V」形效果,考慮到當時療程費用不貴,於是她決定一試。

注射10次後察覺失效

ChiChi指出,當時醫美人員稱,療程注射10次就會有半永久的瘦臉效果。在完成第一次注射後,她感覺咀嚼肌部位有些酸痛;約7日左右,發現此處肌肉收細,拍照時有明顯效果;並發現僅注射這一次,就可維持效果約半年。於是,ChiChi規律地每隔半年補打,直至注射約10次後,她發現喪失了一開始的效果:

同行的朋友在經同一醫生注射後,效果明顯,但我自己在注射前後按咀嚼肌,肌肉依舊發達,沒有發生變化。再詢問醫生,才知道可能是有了抗藥性。但在我第一次注射時,醫生也沒有告知會有抗藥性風險。

ChiChi表示,療程失效後,她還陸續換了不同的醫生,不斷注射數次仍然無效。她感覺沮喪,並覺得在這期間花去了不少錢,非常浪費。療程就此停止,直至數月前,她再嘗試注射,仍舊無效。目前,她只能透過美容做按摩,改善咬肌發達問題。ChiChi坦言,若一開始知道傳統的肉毒桿菌素可能有雜質,打完會產生抗體引致失效,就會更謹慎選擇好的品牌,保證每次注射都會有好效果。

▲ ChiChi注射約10次後,發現喪失了一開始的效果,咀嚼肌摸上去沒有縮小的變化。(文子健攝)

「A型肉毒桿菌素」作用

醫生胡尚勇(Raymond)接受TOPick訪問指出,肉毒桿菌素之中,以A型最廣泛使用,並沒有注射年齡限制。作為一種藥物,它用於阻斷引致肌肉收縮的神經細胞訊息傳遞功能,使引致動態皺紋的肌肉得以放鬆,令面部線條變得更平滑。例如可用作去皺,如眉心紋、抬頭紋、魚尾紋;另外也常用作瘦臉、瘦小腿、美肩及眼臉痙攣等。原理是在注射藥物後,這些肌肉發達的部位運動減少,有一部分會輕度萎縮,就可以做到收型縮細效果。A型肉毒桿菌素亦適用於大部分人群,除了孕婦、哺乳期婦女及重症肌無力症人士。

抗藥性可導致長遠影響

至於為何注射A型肉毒桿菌素後會產生抗藥性,胡醫生解釋,傳統的A型肉毒桿菌素在製造過程中殘留一些雜質如複合蛋白,多次注射含雜質的肉毒桿菌素,其中的複合蛋白會被身體視為外來的物質,有機會引發人體免疫反應,產生抗藥性。久而久之,抗藥性越來越多,藥物逐漸失去效力。

此外,抗藥性一旦產生,若用於美容,即代表療程效果減弱或完全失效。若用在醫學上,例如使用藥物為肌肉綳緊患者放鬆肌肉,出現抗體便不會在短時間内消失,因此失效影響可以很長遠。

謹慎了解及選擇 降低風險

胡醫生提醒,醫美從業者有責任告知客人風險,並向客人清楚解釋肉毒桿菌素如含有雜質,將有機會產生抗體導致療程失效;而客人也需要認真考慮療程風險。在確認療程時,要選擇零雜質純淨肉毒桿菌素,最好選擇有美國FDA認可或屬國際品牌的肉毒桿菌產品。最後,選擇對藥物有充分認識的醫生負責療程,確保每次接受療程都有理想效果。

▲ 胡尚勇醫生。(文子健攝)

Park JY, et al. Neurotoxin impurities: A Review of threats to Efficacy. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020;8(1):e2627

Kerscher M, et al. IncobotulinumtoxinA : A Highly Purified and Precisely Manufactured Botulinum Neurotoxin Type A. J Drugs Dermatol. 2019 Jan 1;18(1):52 57

^雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌DNA。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

記者:張沛