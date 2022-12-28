【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀入行25年講到明恨攞獎　相約郭柏妍齊做Gym鍛鍊身形

▲ 江美儀及郭柏妍齊齊作最後拉票。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，今日（12月28日）最受歡迎男女角色十強候選人，包括陳山聰、劉佩玥﹑郭柏妍﹑江美儀及蔣家旻等人現身電視城為頒獎禮作最後拉票。

在劇集《下流上車族》演兩母女而變得感情要好的江美儀與郭柏妍（Rosita）齊齊接受TOPick訪問，對於「最受歡迎女角色」獎項，美儀接受TOPick訪問直言恨攞獎，亦做足自己本份，一切隨緣保持平常心。

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▲ 江美儀講到明想拎獎。（越玲瓏 攝）

美儀恨奪獎

向來坦白的美儀說：「今年是我入行25年加上相隔上次在頒獎禮奪得『最佳女配角』獎已十年，都覺得有個里程碑就好。」

對於囡囡Rosita有份與她齊提名「最受歡迎女角色」，美儀笑指Rosita不要與她爭，並說：「女配角三大熱門都演過我女兒，包括Rosita﹑羅毓儀和蔣家旻，所以我3票都投給她們。」

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Rosita最想奪得「最佳劇集」獎項

至於Rosita今年包攬「飛躍進步女藝員」﹑「最受歡迎電視女角色」﹑「最佳女配角」以及「最受歡迎電視拍檔」提名，問到她對那個提名較有信心？

Rosita直言最想奪得「最佳劇集」獎：「這套劇是我入行以來首次參與那麼重戲份的角色，大家又真的變成一家人一樣，整個拍攝氣氛很好，希望有機會大家一起在台上奪得這個獎，這樣便圓滿。」

談到林敏聰會否現身頒獎典禮，美儀說：「這個問題很難答，他說來又可能不來，他說不來又可能到，到時就知。」

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齊齊做Gym 美儀對自己身形未自滿

另外，情同母女的二人近日齊齊相約做Gym，皆因美儀知道Rosita將要接拍監製文偉鴻（Jazz）的劇集，又知道對方將有動作戲加上還未操弗鍛鍊，故趁有時間叫Rosita一同訓練。

美儀說：「我現時找關曜儁幫我操，因為他是健身教練，故就叫Rosita一起跟他訓練，那天我們練習完齊齊累到趴在地上，非常搞笑。」

提到美儀身形弗爆，她未有自滿並自覺可以變得更好：「操得一副靚爆身形沒有年齡限制，是女人終生的事業，我忍受不到自己會有肚腩，整個人的身形不美，加上我發覺自己肌肉不夠，所以找關曜儁幫我訓練。」

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記者：艾維﹑陳曉柔