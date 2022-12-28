【求子辛酸】江若琳親揭造人4年慘痛經歷　曾患畸胎瘤老公精子弱成關鍵

▲ 江若琳拍片分享與老公蕭唯展4年來的造人經歷，並揭開兩夫妻各自都有身體問題。

現年35歲的江若琳（前藝名江伊晴，Elanne）與老公蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）在聖誕節前夕宣布懷孕，結婚4年終於造人成功。Elanne之後拍片分享4年來的造人經歷，揭開兩夫妻各自都有身體問題，她坦言自己曾患有畸胎瘤，但動手術後仍未能成功懷孕，原來關鍵出自老公身上。

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Elanne和Oscar於2018年12月23日拉埋天窗，在結婚4周年他們宣布獲得最佳禮物，在聖誕樹前騷BB衫的照片報喜，即將升呢成為父母。Elanne在Boxing Day上載影片分享備孕至懷孕的心路歷程，她指兩人自婚後一直努力造人，渴望生小朋友，可惜未有下文，於是多次向中西醫求診。

所有坊間嘅方法，應試嘅我哋都試過晒，例如朋友話邊度有間好勁嘅中醫，話佢百發百中，食佢啲藥係苦到懷疑人生。我又試過用排卵紙，睇西醫我哋都試過，所有你哋諗得出嘅方法，我哋都試過晒，但都係唔成功。

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子宮畸胎瘤變大阻擋輸卵管

這段備孕時間，Elanne懷疑問題是否出於自己，因為婚前她已發現子宮有畸胎瘤，但因工作繁忙未有做手術。Elanne曾以為自己是個容易懷孕的女人，結果事與願違，數年後她再求診時，醫生直言其畸胎瘤長大了很多，阻擋了右邊輸卵管，若果不動手術，懷孕機率會很低。

▲ 她表示會對這支驗孕棒珍而重之。（影片截圖）

當時Elanne馬上動手術切除畸胎瘤，術後身體一切正常，繼續努力造人，卻仍然未有好消息。在一次備孕身體檢查中，終於發現原來是老公Oscar的精子出現問題。Oscar在影片中表示：

原來我啲精子唔係好活躍，當時我問婦科醫生有咩解決方法，佢話其實都冇乜解決方法。當我攞咗精子成績表後，我就下定決心要做運動，好多人以為我減肥為咗靚仔啲，其實我靚仔都無用，都結咗婚，只係想個人健康啲，去打破醫生話我呢個年紀冇咁活躍（的講法）。

▲ 江若琳和蕭唯展在聖誕前夕宣布即將成為父母。（IG圖片）

運動數月 精子活躍度提升

Oscar好有恆心改變生活習慣、多做運動，數月後他再次檢查身體，醫生指出其精子活躍度變為正常。不過，兩人已經將生育一事看開，停止刻意嘗試，但早前兩人外遊回來後，Elanne發現一直未有月經到，整個人又腫，差點連出活動的性感戰衣也穿不下，當時她認定自己並非懷孕，但家有驗孕棒就驗一驗，居然驗出兩條線，讓Elanne和Oscar興奮不已。

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在影片中，Elanne分享了這支驗孕棒，並表示會珍而重之，「呢個係我一世都會保存嘅一份禮物。」Elanne鼓勵想生育的夫妻要保持心情放鬆，之前他們給自己太大壓力，一去旅行放鬆馬上成功；而夫妻都要調理好身體，她自己都有跟老公跑步、健身、打拳。

如果想懷孕，或可以兩夫妻一起去旅行，旅行期間開心輕鬆，可能是一個更好時機。

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責任編輯︰林綺玲