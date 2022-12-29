【潮物速遞】FILA與日本潮流品牌推時尚服裝 FILA FUSION推復古戶外風潮鞋

農曆新年即將到來，意大利運動時尚品牌FILA推出全新時尚服裝系列，讓你喜迎佳節！

FILA與日本潮流品牌MAGIC STICK再度合作，以西班牙著名球隊巴塞隆拿作為靈感，將巴塞球迷圍巾的鮮艷色彩和不規則撞色圖案與MAGIC STICK獨特的拼接設計結合，用全新的方式詮釋FILA ORIGINALE的年輕與活力，搶眼的色調配合型格的款式。

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此外，FILA 旗下的FILA FUSION為你提供多款復古與戶外風格潮鞋，當中以FLASH、BONE、QD96運動鞋最廣受大眾歡迎！誓必成為不少年輕人追捧的運動潮鞋。

復古潮鞋FLASH融入城市輕戶外風格設計，源於溶解及擠壓的設計概念，整體就像被擠壓過從而形成層疊化設計感。日系復古風格的鞋款，配襯偏日系的配色並搭配運用了復古燈芯絨材質，增加款式的復古調性，顏色屬大地色系更容易搭配。

BONE的設計師根據趨勢設計戶外風格的未來潮鞋，鞋底靈感來自動物脊骨，以脊柱的流線型線條及齒狀元素為主軸，誇張的齒狀設計更與戶外鞋所需的特徵不謀而合。同時以手工線及補丁的概念突出戶外主題，鞋面亦加入金屬釘扣以及提扣來呈現工匠細節，使鞋款更具街頭潮流感。

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QD96融合96年歷史跑鞋QUAD，打造全新的戶外越野風格鞋款。鞋面類似火山口的圈靈感來自火山，鞋底的設計則以流動的岩漿為靈感，寓意岩漿從鞋面的「火山口」噴湧而出，繼而流遍鞋面最後緩緩滲透鞋底，製造一種流動的美感。

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責任編輯︰陳珈希