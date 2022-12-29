【心臟病】冬天溫差加重心臟負擔　心臟科醫生：3種不當行為易誘發心臟病

▲ 當心臟不夠血，會產生不正常心跳，血上不到腦，人會感暈眩。（iStock）

近日氣溫最低徘徊攝氏14、15 度，一早一晚寒氣逼人，穿不夠衣服隨時傷風、感冒。另外要關注的，冬天也是心臟病發作的高峰期，心臟科醫生指出，不少不當行為都有可能加速心臟病發，不得不留神。

寒風凜冽，除了感到外露的頭、臉、手腳被寒意籠罩外，內在的心臟也有可能有變化。心臟科專科醫生曾子欣指出，溫差對心臟有特別大的影響，也明顯見到，冬天比夏天的心臟病發的比例較高。

1.保暖不足增心臟負擔

「寒冷時，會增加心臟病發的機會。寒冷時人會發熱，新陳代謝變高，也會增加對心臟的負荷，泵血會泵得快些、大力些，以維持新謝代謝率升高，心臟工作得辛苦了，如本身是冠心病病人，當供應予心臟的血管收窄了，供血供不及，心臟不夠血，便有機會引致心臟病發。」他指一些瑟縮街頭的露宿者，衣服不夠，保暖不足，在街上心臟病發猝死亦時有發生。

▲ 除保暖外，曾子欣醫生指冬天人們嗜吃火鍋，惟當中多油膩、高膽固醇及高鈉食物，會加劇三高情況，老人家要適可而止。 （被訪者提供）

以上心臟病發而猝死的，屬突發性心臟病，惟一些本來病情穩定的心臟病人，在寒冷天氣下，心翳、氣喘及頭暈的情況也較常出現。「如當事人覺得心口痛得交關、氣喘連連甚至暈倒，要馬上到急症室求醫，輕微的可以服藥控制，嚴重的有可能需即時進行『通波仔』或心臟搭橋手術。」

如是在天冷時行走、外出有心翳出現，有時走到較暖的地方而感到狀況有改善，就毋須看急症，但之後也要看醫生找出問題所在。

冬天心臟病發以長者居多。「後生一群身體儲備好些，而且較少年輕人有冠心病。而老人家機能衰退，心臟有事，情況會急速走下坡。」

2.冬泳極端溫度易傷「心」

一些人有游冬泳習慣，其實此舉是有益心臟抑或會太刺激心臟？曾醫生解說：「身體健康的人游冬泳是無問題的，但一些有隱性問題人士，跳入凍水裏，心臟要好辛苦泵血才能維持體溫，這對心臟而言是一個突如其來的極大衝擊及負荷，如有隱性血管問題者，有機會觸發心臟病發。」

曾醫生表示，及早知悉自己有無冠心病十分重要，如有盡早求醫好好控制病情，減少心臟病發的發生。「一些人早有感到心臟不適，但諱疾忌醫，以為忍耐一下便無事，其實這樣做會拖延醫治的成功率。」要知道自己有無心臟病，曾醫生指目前效果最清晰為心臟電腦掃描（CT Scan），照過一次心臟無大礙，可相隔5年後再作檢查；40歲以上而又有明顯冠心病徵狀，加上有吸煙、三高等高風險，也可以由醫生安排進一步檢測。

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3.溫泉熱冰衝擊或易中風

隨著日本開關，不少香港人近月都計劃到當地旅遊，浸溫泉更是行程中的指定動作。「浸溫泉會令體溫升高，這會令心臟血液的供求負荷增加，也有可能引致心臟病發。」有些人愛浸溫泉時浸完熱湯浸冷湯，當浸在熱水時皮膚表面血管擴張，在冷水突然收縮，此時血壓會飆升，一熱一凍的極端溫度，一來對心臟負荷極大，二來也帶來中風的風險。

另一方面，不少人在氣溫驟降的日子使用暖包，曾醫生提醒使用暖包要小心，一些長者身體敏感度較弱，暖包過熱灼傷皮膚也不知道。「舊式的暖水袋亦然，不建議使用，有人因暖水袋溢出熱水灼傷亦曾多次發生。」

▲ 寒冷天氣採取洋葱式穿衣法外，也建議圍上頸巾，加強保暖。（iStock）

穿厚衣不及「洋葱式」著法

穿衣方面，曾醫生教路，單靠外衣厚甸甸反而不及「洋葱式」（Layered Clothing）著法保暖：

1. 底層 / 排汗層（Base Layer） 先穿一些保暖內衣「打底」，坊間有不少服裝品牌也有推出貼身保暖內衣，亦有運動品牌推出專用保暖內衣褲。這些內衣除了保暖，因為貼身關係，有排汗及透氣功能亦十分重要。 2. 中層/保暖層（Mid Layer） 中層的作用是保暖及阻隔體溫流失，這些衣物的物料多為抓毛絨及羊毛等。這一層並不擋風，因為其主要作用是保暖，可視乎環境而選擇不同厚度。 3. 外層（Outer Shell）：防風、防水 底層及中層雖然保暖，但並不防風，如面對大風、大雨等極端天氣，羽絨功效更會減半，因此要再加防風外套保持身體溫度。

記者：周美好