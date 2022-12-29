【澳洲旅遊】包機飛越西澳粉紅湖　探訪絕美無人小島【內附連結】

▲ 西澳傑拉爾頓距離珀斯約5小時車程或1小時機程，坐擁迷人的海岸綫，是個水上活動及觀賞野花馳名的城市。

世界奇景何止有7大？西澳的粉紅湖雖然未納入其中，但相信不少人的必去清單也榜上有名。今次更有港人飛機師帶路，駕小型飛機並為我們以廣東話聲音導航，帶領我們飛過夢幻湖泊上空，更在無人島上來個探險之旅。

經常在網上見到粉紅湖的絕景靚相，但卻一直未能親身一訪，來到西澳終於「機會來了飛雲」！西澳原來有多個粉紅湖，這個位於傑拉爾頓（Geraldton）的Hutt Lagoon，雖然不能落地觀賞，但從半空中俯瞰，也是難得的打卡角度。

▲ 乘坐小型飛機遊覽粉紅湖，以另一角度欣賞夢幻湖水美態。（張頌婷攝）

港人機師帶路

傑拉爾頓距離珀斯約5小時車程或1小時機程，坐擁迷人的海岸綫，是個水上活動及觀賞野花馳名的城市。今次我們在傑拉爾頓機場乘坐小型飛機，參加由Geraldton Air Charter舉辦的阿布洛斯群島（Abrolhos Islands）一天遊，前往期待已久的粉紅湖。

甫到達機場，傳來廣東話歡迎我們一行人，原來首席機師Polo是香港人，同聲同氣份外有親切感。Polo曾在悉尼留學，修讀機師訓練課程，之後來到西澳工作，留在傑拉爾頓已有數年。聽他分享當地生活時，流露出發自內心快樂的神情，叫在港營營役役的我們相當羨慕。

▲ Geraldton Air Charter首席機師Polo是香港人，飛行經驗豐富，更會兼任導遊。（張頌婷攝）

空中漫遊群島

小型飛機可容納8人，由起飛至飛到上空也算穩定，但易暈機浪人士最好打定底吃暈浪丸。每個座位都有闊大的窗口，可飽覽窗外震撼的美景，煩惱或不適也會一掃而空。

有廣東話聲音導航，Polo特別在機上講解了不少有趣的歷史故事及地理常識：如荷蘭船隻於1629年擱淺沉沒的Batavia Wreck Site、全澳洲只有兩個以葡文命名之地Houtman Abrolhos的由來等，也為我們介紹眼前的小島及景物，都叫人津津樂道，也令大約1小時的機程更添生氣。

▲ 飛機可容納8人，可透過窗口飽覽機外美景。（張頌婷攝）

一生一次遊粉紅湖

一天遊行程會進行跳島遊，空中遊覽兩組小島、降落East Wallabi Island，最後飛往Hutt Lagoon粉紅湖。當天因為天氣關係，我們先飛往粉紅湖，到達時比較多雲，陰影都反射在湖面之上，未見一片鮮艷粉紅的景致，不過已相當夢幻。

粉紅湖是全天然無添加的自然現象，潟湖中鹽份很高，湖水內含有一種海藻類，這種海藻會釋放胡蘿蔔素，因而將水染成粉紅色。而且每個季節呈現的顏色都不一樣，我們到訪的11月至12月，就是最鮮艷的時期，肉眼都可看到迷幻粉紅。湖邊設有鹽場，因此湖被分割成幾部分，粉紅、桃紅及深啡不同色調，Polo說當地人都稱為畫家的調色盤。

▲ 當天天空多雲，粉紅湖帶點陰影斑駁，又是另一番景象。（張頌婷攝）

▲ 採鹽場將粉紅湖分割成數個部分，更有不同色調。（張頌婷攝）

夢幻天堂無人島

之後我們降落East Wallabi Island，這個無人島為阿布洛斯群島第二大島嶼。美麗程度真心直迫馬爾代夫，面前就是極美海灘Turtle Bay，海水清澈見底，更有不同層次的藍；沙幼滑得如絲，雪白至反光，絕對可形容為天堂。小島暫時仍未開發，但可見不少涼亭在建設中，加上未有旅客的淡季，只有我們一行人包島實在太夢幻！

全島配套只有一個涼亭及一個洗手間，沒有手機訊號，回歸原始，是城市人難得的喘息空間。在島上可以躺在沙灘享受日光浴，又或可以跟隨Polo往島上探險一圈。面積只有約3.21平方公里，山徑沿路都是矮細的灌木，風景自然優美。

最大亮點在灌木之間，除了有野生的蜥蜴外，還有小袋鼠一家！牠們不時在島上出沒，遇到牠們謹記遠觀不要騷擾，也不要餵飼食物。Polo更說曾在海中見過海龜及海獅，珊瑚礁更有大量熱帶魚群，趁夏天可以跳進大海暢泳。這個小島一天遊讓人重拾最原始純真的旅遊樂趣，有時不需奢華的美食購物行程，都能讓身心大滿足。

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Geraldton Air Charter

粉紅湖及阿布洛斯群島一天遊價錢：每位570澳元（約2,992港元）

旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO需於網上申辦ETA旅遊簽證入境，費用由20澳元起（約105港元）

貨幣：1澳元約兌5.3港元

機票：國泰航空每星期有兩班航班直飛珀斯，票價由港元10,758起

鳴謝：西澳州旅遊局、國泰航空

記者：張頌婷