【新年2023】微熱山丘呈獻台式賀年禮盒　新年旺來平安禮盒＋鳳梨酥蘋果酥禮盒

▲ 微熱山丘兩款全新新年禮盒。（圖片由品牌提供）

農曆新年將至，送舊迎新，即將要展開2023年新的一頁。在新春節日，微熱山丘推出兩款台式賀年禮盒，包括新年旺來平安禮盒、鳳梨酥及蘋果酥禮盒，適合過年期間饋贈親友作為賀年禮物，享受台灣食物的風情。

新年旺來平安禮盒（$233/盒），以新年旺來餅及平安餅（一盒各3個）作配搭，寓意歲歲平順及年年興旺，藉此祝福在新一年健康快樂及財源廣進。前者以餅皮包裹奶黃及襯托酸甜鳳梨醬，外型層次分明的鳳梨花紋象徵繁盛豐收。後者以桃山皮(豆沙)餅皮包裏來自日本青森的糖漬紅玉蘋果果肉，酸甜清脆。

▲ （圖片由品牌提供）

還有鳳梨酥+蘋果酥禮盒（$215/盒，各5個裝）供選擇，鳳梨酥是微熱山丘的招牌名物，選用台灣土產的鳳梨醬配以天然奶油及日本麵粉等製成鳳梨酥。至於蘋果酥，選至日本青森縣的紅肉蘋果，以糖漬慢煮以保留獨特的酸甜清脆，再配上日本麵粉、法國奶油及雞蛋製成的酥皮。

官網訂購滿$700可享免費送貨

凡於微熱山丘網上商店購物滿$700或以上，即可享有免費送貨服務。另外，訂單每消費滿$820更可免費獲贈一份限量滿額禮品，滿$1640免費獲贈兩份限量滿額禮品，如此類推。滿額禮為以下商品：8號咖啡（價值$90）、D24榴槤蛋捲8隻裝（價值$73）或蜂蜜脆蛋糕（價值$49.5）。滿額禮品將隨訂單商品一同發貨，款式隨機安排。

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責任編緝：蕭雅文