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【美食速報】老字號聯乘本地品牌推辣椒醬蘿蔔糕　早鳥優惠買糕點送金沙笑口棗

休閒消費 18:58 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

香港百年老字號余均益辣椒醬首度聯乘本地品牌推出辣椒醬蘿蔔糕。（圖片由品牌提供）

新一年！新開始！香港百年老字號余均益辣椒醬首度聯乘本地手工品牌智匯食品Wise Food合作，推出辣椒醬蘿蔔糕辣住迎新年。聯乘結合了余均益辣椒醬和智匯食品Wise Food手工蘿蔔糕，將辣椒醬融入於蘿蔔糕的糕槳裡面，限量發售300底，嗜辣的朋友一定要嚐嚐這款蘿蔔糕！

​​​​​​智匯食品Wise Food今年同步推出多款糕點和賀年必吃食品迎接兔年，包括6款步步高升糕點系列及3款金銀滿屋香脆系列，於本地廠房每日新鮮製造，不含防腐劑。步步高升糕點系列包括余均益辣椒醬蘿蔔糕、招牌蘿蔔糕、黑松露蘿蔔糕、蔗糖椰汁年糕、黄金奶皇糕及臘味芋頭糕，更可享2件8折，3件6折優惠！金銀滿屋香脆系列則包括錦繡芋蝦、金沙笑口棗及聚寶黃金角仔，則有2件8折優惠。

預購早鳥優惠

品牌指即日起至至 2023年1月9日，親臨智匯食品Wise Food旺角門市Wise Life或於智匯食品Wise Food網店預購賀年食品套餐，可享有預購早鳥限定優惠。

    點擊圖片放大
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1. 優惠包括任選3款糕點 (每盒700g， 原價HK$168/盒)，現時早鳥價為預購價HK$352  (原價HK$504)，送 金沙笑口棗或聚寶黃金角仔一盒 (每盒300 g， 原價HK$68/盒)。

2. 本士品脾賀年新口味糕點預購價HK$130 (原價HK$188)，任選1款：余均益辣椒醬蘿萄糕、黑松露蘿萄糕 (每盒700g， 原價HK$168/盒)，送金沙笑口棗或聚寶黃金角仔一盒 (每盒300 g， 原價HK$68/盒)。

3.余均益辣椒醬糕點套餐預購價HK$280 (原價HK$391)，包括：招牌蘿蔔糕、臘味芋頭糕、余均益辣椒醬250ｇ(原價HK$55) 各1份，送金沙笑口棗或聚寶黃金角仔一盒 (每盒300 g， 原價HK$68/盒)。

4.  本地廠手工鮮製新年芋蝦球150g (約10粒)  一盒預購價HK$96 (原價HK$138)。

Wise Life 旺角店

地址：旺角西洋菜南街182A地舖捷利大厦​

營業時間：中午12時至晚上7時​

查詢電話 :  5932 0047

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責任編緝：蕭雅文

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