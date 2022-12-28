【職專教育】37個銜接學位課程納入SSSDP　涉共1,310個學額

▲ 都大有14個銜接學位課程獲納入計劃，佔自資院校中最多。（資料圖片）

教育局今日（28日）公布，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）在2023/24學年，將擴大至資助8所專上院校的37個銜接學位課程，共涉1,310個學額。中香港都會大學有14個課程獲納入計劃，佔自資院校中最多。

37個納入計劃的課程中，都大佔14個，受資助學額共460個，分別涉及金融科技及創新榮譽工商管理學士、國際款待及景區管理、屋宇設備工程及可持續發展、檢測科學和認證等課程。香港高等教育科技學院（THEi）亦有10個課程獲納入計劃，明愛專上學院則涉6個課程。其餘涉及的自資院校，包括恒生大學、樹仁大學、東華學院、珠海學院及伍倫貢學院。

教育局指，獲納入計劃的銜接學位課程，屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。有關課程和學額數目經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。計劃下的銜接學位課程由院校直接收生。



教育局發言人又說，下學年實驗室為本課程及非實驗室為本課程的資助金額分別定為78,280元及44,950元，適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可向學生資助處申請學生資助。

都大指，歡迎教育局新措施，校長林群聲相信將有利香港職專教育發展，為青年人提供不同類型和優質的學習，特別針對有殷切人力需求的特定行業，為社會發展培育多元人才。都大又指，於2023/24學年起，取錄本地學生入讀SSSDP第一年學士學位課程時，「大學聯招辦法」（JUPAS）及非聯招計劃（Non-JUPAS）招生會同步進行，而後者的入讀人數將提升至指定課程資助學額的20%。另外，校方將於2024/25學年推出兩個新課程，分別為「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」及「建築管理及測量學榮譽理學士」。

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責任編輯：黃悅晴