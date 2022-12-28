【商業奇才】小三學生校內出租WiFi數據　日賺$50兩天回本獲爸爸大讚

▲ 台灣有名小學三年級生，在校內出租WiFi數據給同學，兩日即回本。

常言「工字不出頭」，台灣有名三年級小學生年紀輕輕知道打工仔不會有出頭天，早在一年級已在學校「創業」，將自己的手機WiFi數據分享出租給同學仔，去持續賺錢。爸爸亦為兒子擁有生意頭腦感驕傲，可是被老師發現無奈「停業」。

日前，有名電訊門市當店長的男網民在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，分享工作所見所聞，最近有位爸爸帶著小學三年級的兒子來門市辦理退租，不再購買數據月費。他大感奇怪，因為小朋友的電訊計劃很便宜，可用很抵的月費享用無限數據。加上基於公司規定，他必須問爸爸退租的原因，爸爸告訴是老師要求的，原因是小朋友在學校做生意。

最新影片︰

小學生靠3招賺錢

男孩現時的電話數據月費約為400台幣（約100港元），他用3招策略去經營出租生意，開放自己手機「個人熱點」，分享WiFi數據予同學顧客，顧客只需要每天付20台幣（約5港元）就可以在當天無限用WiFi。3招營商策略包括︰

1. 名額有限︰一天只開放10個名額使用其網路熱點，令上網穩定。

2. 供應穩定︰男孩為了供應穩定，在第2個月就用賺到的錢買了兩個行動電源，以防手機隨時沒電無WiFi供應。

3. 每天改密碼︰為了避免一些舊客戶盜用數據，男孩每天都會改密碼。

2天就賺回月費

小老闆每天收入200台幣（50港元），只需2天就賺回電話數據的月租費，很快回本，令後續賺更多。聽完男孩爸爸的述說之後，電訊門市店長大讚「這個孩子的生意規劃非常完善」。

此外，重點是小朋友早在一年級時已經營這門生意，爸爸告訴兒子退租原因的時候，滿臉驕傲的樣子讓店長記憶深刻。

網民大讚男孩聰明

網民紛紛大讚該男孩是商業奇才，年紀小小真聰明，「這小孩前途不可限量，好好栽培，大有可為」、「錢途一片光明」，有網民分享類似的故事，指出不少小朋友是聰明的生意人，有網民的姪女在3年級時賣明星簽名會照片，照片是其6年級姐姐追星拍的照片，最後也是被老師舉發。更多網民留言見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳