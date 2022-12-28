【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻對奪獎保持平常心　 劉佩玥認有4個提名為最大鼓勵

▲ 劉佩玥（Moon）及蔣家旻（Angel）一同入圍「最受歡迎女角色」十強。（越玲瓏 攝）

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，今日（12月28日）最受歡迎男女角色十強候選人，包括陳山聰、劉佩玥﹑郭柏妍﹑江美儀及蔣家旻等人現身電視城為頒獎禮作最後拉票。

劉佩玥（Moon）及蔣家旻（Angel）憑《美麗戰場》一同入圍「最受歡迎女角色」十強，問到她們有否信心奪獎，二人齊齊接受TOPick訪問互笠「高帽」，均指對對方奪獎有信心。

Angel說：「這個組別很多角色都有迥響，有很大競爭，不過是良性競爭，對任何人都有信心。」

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Moon認有4個提名為很大鼓勵

問到Moon較想奪得這個獎項還是與林盛斌一同奪得「最受歡迎電視搭檔」獎，她笑言：「我任何獎都想奪得，最好就全部都有獎。」

她續說：「今年我有4個提名，已經是一個很大的鼓勵，而且今年我拍的《美麗戰場》及《超能使者》也讓觀眾看到我更多不同的發揮，我收到觀眾所有的支持和意見，已經覺得很感恩，會繼續保持信心和支持自己。」

Angel對奪獎平常心

談到Angel一直被外界視為女配角大熱，同時又有「最受歡迎電視女角色」提名會否擔心票源被分薄？

Angel說：「女配角都有信心。（會否較有信心？）也不會，我覺得較平均。」又指沒有壓力，但人人都說我是大熱，我反而害怕到時不是我奪獎不知如何反應，現時都是平常心對待，多謝大家對我的支持。

她續指現時最大的壓力是已有兩個月沒有做運動：「應該要Keep fit，擔心到時那件衣服不合身。」

▲ 蔣家旻最擔心係自己肥咗！（越玲瓏 攝）

齊齊拉票

眾多候選人都不時在網上拉票，對此Angel說：「都有，不過不是很誇張不停拉票，我覺得身邊好多人都自動投票，而我們每個人對今年的成績都很滿意和有信心。」

至於Moon則說：「我每次看到不同人都有叫他投票，加上今年是TVB55周年，心情很像特別興奮，興奮多過緊張。」

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記者：艾維﹑陳曉柔