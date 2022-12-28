【孕婦健康】中大調查揭半數孕婦懷孕初期鈉攝取超標　籲多食新鮮蔬菜及水果

▲ 中大醫學院調查發現，半數孕婦在懷孕初期的鈉攝取量超標。（中大醫學院提供）

香港中文大學醫學院調查發現，半數孕婦在懷孕初期的鈉攝取量超標，平均每日約為世界衞生組織建議的兩倍；而97%受訪孕婦則沒有攝取足夠膳食纖維。研究團隊今（28日）建議，孕婦日常應盡量增加食用新鮮蔬菜和水果的次數，不應單靠營養補充劑補充微量營養素。有關結果已在醫學文獻期刊《Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition》發表。

母親在準備懷孕前和懷孕初期的營養攝取及生活習慣，與胎兒健康息息相關。中大醫學院於2017年至2018年間，隨機邀請近160名懷孕14週以下的孕婦，在首次產前門診時參與研究，調查她們近3個月的飲食習慣，並根據醫療記錄或電話隨訪其懷孕健康狀況。調查發現，半數受訪孕婦每日鈉攝取量超標，世界衞生組織建議攝取上限為每日2,000毫克，相當於一茶匙鹽，但受訪孕婦的平均鈉攝取量達3,984毫克。

內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲分析，不少調味料、醬料和加工食物都有較高鈉含量，加上港人經常外出用膳，估計受訪孕婦或因此有鈉攝取量超標的問題。

而孕婦攝取的微量營養素亦不足。調查發現，97%受訪孕婦膳食纖維攝取量僅有世衞建議攝取量約56%，世衞建議每日攝取25克膳食纖維，而受訪孕婦的平均攝取量只有每日14克；分別有46%、74%、90%及33%受訪孕婦每日的維生素C、鈣質、鐵質及鋅攝取量亦不足。

中大醫學院婦產科學系名譽臨床教授譚永雄解釋，母親在準備懷孕前及懷孕初期的飲食和營養攝取，對胎兒的成長和發展十分重要。過往的研究還顯示，產婦的飲食模式與各種妊娠併發症密切相關，不理想的飲食習慣如糖份、肉類和加工肉類攝取量過高、膳食纖維攝取量過低，會增加罹患妊娠糖尿病的風險。

內科及藥物治療學系博士後研究員蔡潔瑩就說，調查反映出不均衡的飲食習慣在本港孕婦之中甚為普遍，提醒孕婦切忌過分依賴營養補充劑，而應多吃健康的新鮮和非加工食品，以吸收足夠微量營養素。氧化物和纖維的食物，以助促進新陳代謝和控制血壓；並增加進食新鮮蔬果的次數，包括外出用膳時。

研究團隊建議，孕婦每日應進食適量水果、蔬菜、堅果等含有豐富維他命、礦物質、抗氧化物和纖維的食物，以助促進新陳代謝和控制血壓；並增加進食新鮮蔬果的次數，包括外出用膳時。

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責任編輯：黃悅晴