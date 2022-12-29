【壞榜樣】惡媽利誘3歲女讚自己靚　鄧藹霖︰女兒從小被逼違背良心

▲ 媽媽利誘女兒說出自己心目中的答案，恐怕會培育出愛說謊的女兒。

網上這個家庭的孩子天資聰敏，腦筋靈活反應奇快。但可惜那位媽媽卻不懂欣賞，經常扮演了反面角色卻又不自知呢！這天媽媽又來料，看得我牙癢癢。

「我嚟問你，你覺得媽媽靚啲或係嫲嫲靚啲？」媽媽以審犯的語調問三歲女兒。小女孩沒有即時回答，臉上露出了厭惡的表情，彷彿心裏在嘀咕：「唉！又嚟難為我啦！」

另一小女孩回嘴說：「呢個問題好危險呀！」示意她要小心作答。

小女孩反問身旁的爸爸：「你話你媽媽靚啲，定係我媽媽靚啲呀？」爸爸不假思索的回答：「梗係我媽媽靚啲啦！」

另一小女孩真機警，立刻打完場說：「天下間所有媽媽都係咁美麗嘅！」

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我在讚歎小女孩聰明之際，料不到媽媽卻仍不甘心，繼續逼供。她給小女兒遞上紙包飲料，然後兇巴巴的說：「嗱，你一邊飲，一邊認真思考一下，你應該如何回答呢個問題！」

我不禁搖頭，這位媽媽為了達到目的，不惜不擇手段，以物質誘使女兒說出她想聽的答案。她是在從小訓練小孩說假話，為了獲取報酬，你要學懂奉承掌權的人，即使是違背良心，也可盡情說假話呀！

媽媽卻不懂自我反省，為何女兒不肯說出正確答案？年輕媽媽當然是比年長數十載的奶奶漂亮，但在小孩心裏，慈祥的嫲嫲是最美麗的，那個終日兇巴巴罵人的媽媽，比女巫還要醜陋呢！

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「誰個媽媽最漂亮？」。

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