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【偷柴油】2男涉上水偷貨車油缸柴油被捕　另涉7案共偷2,800公升柴油

社會 20:43 2022/12/28

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警方針對新界北停泊在偏遠地區的貨車油缸柴油盗竊案有上升趨勢，新界北總區刑事部人員經調查及情報分析後，成功鎖定2名涉案人，並於今日（28日）凌晨在上水橋頭路展開拘捕行動。2名分別41及43歲的本地男子涉嫌「車內盜竊」及「行使虛假文書」被捕。
 
初步調查顯示，2名被捕男子懷疑與另外7宗分別於粉嶺、大埔、沙田、荃灣及將軍澳發生的同類型案件有關，案件合共損失約2,800公升柴油，總值約2.3萬元。行動中，人員檢獲一對未有登記的車牌、一批工具包括油管、電動油泵、兩個塑膠油箱及約20公升柴油。
 
被捕男子現正被扣留調查，案件交由新界北總區重案組接手調查，不排除有更多人被捕。警方呼籲駕駛人士，尤其是職業貨車司機，提高警覺及加強汽車防盜設備，並將車輛停泊於有保安措施的停車場。警方亦提醒市民切勿購買來歷不明的燃油或光顧非法加油站。任何人士若購買非法燃油，均屬違法行為。

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責任編輯：蘇文軒

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