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夥岑寧兒開騷打機對決　陳蕾驚喜翻唱《First Love》挑戰宇多田光

娛樂 15:00 2022/12/28

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陳蕾獻唱《First Love》

陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）兩位唱作女歌手一向是好友，更因賽車遊戲組成「錦田車隊」，二人在聖誕期間於九展Star Hall舉行《We Wish You A Warm Winter》，與樂迷共度冬日。

昨晚完成尾場演出，Panther和Yoyo，更在台上進行打機比賽，以決定誰可多唱一首歌，而陳蕾最後送上宇多田光大熱的日文歌《First Love》。

二人好友開騷。

尾場陳蕾Panther與岑寧兒Yoyo聯同合唱團演唱〈We Wish You A Merry Christams〉為音樂會掲開序幕，緊隨編排一連串精挑細選的歌cover，包括蔡健雅 〈說到愛〉、林家謙〈DooDooDoo〉、Twins〈冬令時間〉及許志安〈世紀末煙花〉，

當中亦穿插Panther偏向 citypop & jazz 感覺的〈屈機〉、Yoyo的〈戒口〉一系列好聽好玩的歌，開場即為樂迷帶來熾熱氣氛，展開聖誕之夜！

陳蕾唱出多首歌曲。

她們分享十分沉迷打Mario Kart，連打風都要約一齊打。最後她們在台上以對打機對決，各贏一局，Yoyo獻唱聖誕歌，陳蕾則以日文演繹《First Love》，令觀眾十分振奮。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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