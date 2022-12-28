親赴Google香港總部投訴詐騙廣告　梁振英成功爭取Google停止植入

▲ 梁振英今日親赴Google香港總部投訴詐騙廣告，成功爭取Google停止植入。（資料圖片）

騙徒手法層出不窮，連月來網上先後出現假冒現任及前任政府高官的詐騙廣告，誘騙市民點擊提供個人資料，包括信用卡號碼。全國政協副主席、前特首梁振英亦「中招」，不過，梁振英今日在沒有預約的情況下，親赴Google位於銅鑼灣的香港總部投訴，成功爭取Google不再植入相關廣告。

上周五，梁振英在社交平台稱，網上有人聲稱他在ViuTV推介通過Bitcoin Future賺快錢，並提供連結。他表明，自己從沒有投資Bitcoin Future，更不會推介。

至今日上午，梁振英在社交平台透露，自己在沒有預約下，親自去香港Google總部投訴，「櫃檯人員以為我是投訴國歌事件，經過大半個小時的交涉，我在Google 辦公室線上和身處台灣的Google 法務部人員William Farris 先生談了20分鐘，要求Google 停止和犯罪集團協作，馬上將所有這些訛騙廣告下架。」

梁振英其後向警方報案。至晚上7時許，梁振英稱，William Farris與其通電話表示，Google 已經決定將停止植入所有這些廣告。梁振英呼籲受害人可向警方或他本人聯絡，追討賠償。

至於國歌事件，梁振英稱：是後話。