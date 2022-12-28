【學校復常】全港中小幼明年2月起有序全面恢復全日面授　每日快測安排暫維持至1月

▲ 教育局公布，2023年2月起，逐步有序地恢復全日面授課堂。（資料圖片）

​行政長官李家超今午（28日）公布「優化」防疫措施，配合社會復常步伐。教育局局長蔡若蓮同日晚上公布，將逐步及有序地調整學校防疫抗疫措施及上課安排，包括明日（29日）起取消學校疫苗通行證，所有學生也可進行課後活動；全港中小學及幼稚園，更可於2023年2月起，逐步有序地全面恢復全日面授課堂，意味學生毋須接種疫苗也可上全日課和參加課外活動；局方屆時會再調整師生每日快測要求。

蔡若蓮透過社交網站Facebook公布：

學校疫苗通行證將由明日12月29日起取消 ，所有教職員及其他人士無須持有效疫苗通行證可進入學校；所有學生可進行課後活動，而乏人照顧學生亦可留校活動。

，所有教職員及其他人士無須持有效疫苗通行證可進入學校；所有學生可進行課後活動，而乏人照顧學生亦可留校活動。 明年2月起，學校可逐步有序恢復全日面授課堂 。2月1日起，中學將首先全面恢復全日面授課堂；2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂。

。2月1日起，中學將首先全面恢復全日面授課堂；2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂。 教育局將維持包括中學在內的學校教職員及學生每日回校前量體溫及完成快速抗原測試，直至2023年1月31日，快測結果呈陽性不得回校；教育局將會再檢視及適當調整師生快測要求。

另外，全日面授課堂暫時仍然只適用於接種率達指定水平的學校。蔡若蓮解釋，安排是考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高，加上學生、特別是年幼學生是重點保護群組之一。

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記者：馮琪雅