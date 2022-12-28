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【私藏煙花】黑幫父子粉嶺村屋存5噸煙花爆竹　總值逾500萬元屬近年最多

社會 20:56 2022/12/28

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案中最大的一個爆竹，約值8000元。(黃傑偉攝)

警方新界北總區反三合會行動組聯同爆炸品處理課，今日(28日)突擊搜查粉嶺馬尾下簡頭村一間村屋，以涉嫌非法藏有煙花及爆竹罪，拘捕一對分別60及26歲父子，撿獲5噸煙花爆竹，市值500萬元，為歷年來同類型案件最大宗。

新界北總區反三合會行動組第二隊高級督察陳養泉表示，每逢年近歲晚，警方都接獲多宗非法燃點煙花及爆竹案件，鑑於事件令公眾構成極大安全隱憂，新界北總區反三合會行動組展開以情報主導行動，阻止煙花爆竹流入市面，亦阻截不法集團收入來源。今日下午12時30分，警方持法庭搜令突擊搜查粉嶺馬尾下簡頭村一間約千呎民居，檢獲多種煙花爆竹，重逾5噸，包括「孔雀開屏」、「龍吐珠」、「椰子頭」及大量爆竹，市值500萬元，為歷年破獲最大宗。由於數量龐大及鄰近民居，爆炸品處理課奉召到場協助。

行動中拘捕2名分別60及26歲姓劉父子，2人報稱無業，為原居民，有黑社會背景。警方提醒市民慶祝佳節時切勿以身試法，造成意外樂極生悲。警方重申根據危險品條例，非法藏有煙花及爆竹屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款20萬元或監禁一年。警方表示行動仍然持續，歡迎市民舉報及提供資料。

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記者：黃傑偉

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