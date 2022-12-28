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時裝設計師推環保歌衫　區永權兒子將任伍仲衡＋蕭正楠嘉賓

娛樂 16:00 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

三子籌備工作進行得如火如荼。

蕭正楠、伍仲衡、區永權的《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會將於1月6日假伊館舉行。三子籌備工作進行得如火如荼，而他們的演唱會服裝找來香港時裝設計師DorisKath Chan設計歌衫，以環保概念貫穿一切，呼籲大家切勿浪費。

對於是次找來設計師Doris，三子坦言十分投緣：「搵Doris的原因是其設計概念是一裙多穿、一裇多穿，飾物都可以一飾多穿，都係希望2、3套就可以拼到十套八套的感覺，環保是不需要買太多東西。」

日前三子與設計師一齊開會，度身、構思演唱會服裝。今次服裝形象分為三大造型，Doris為三位藝人於演唱會第一部份以一裙多穿、一恤多穿時裝設計理念，重新設計華服，大膽採用鮮艷奪目之顏色帶出演唱會開心主題。

伍仲衡表示，面對環保概念，經常都說物料都要環保：「但其實生活應該是簡單，Simple is beautiful。好似Doris做的第二套衣服，幾件衣服拼在一齊，又不會浪費。」

Albert兒子將亮相。

蕭正楠感謝Doris就他們每人的特點套用不同顏色。墨綠色代表伍仲衡沉實有多才多藝的性格；深彩藍色代表蕭正楠官仔骨骨加唱歌實力的性格；桃紅色則代表區永權和藹可親的笑容及音樂的實力。

問到演唱會特別嘉賓，三子一直保守秘密。而區永權11歲囝囝區靖崋（Ambrose），將會在是次演唱會中擔任特別嘉賓與爸爸一起打鼓Jam歌！

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