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【學校復常】學生谷針措施逐步撤銷　中學校長會：歷3年疫情支持有序復常

社會 21:59 2022/12/28

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目前中小學及幼稚園師生每日上學前都要進行快測，部分學校會在門口檢測快測相片。（資料圖片）

新冠疫情持續3年，港府明日（29日）起取消疫苗通行證及限聚令等防疫措施，意味本港社會向復常邁進一大步；教育局最新公布，明起同步取消學校疫苗通行證，所有學生毋須打齊針也可參加課後活動，乏人照顧學生亦可留校活動；直至明年2月起，全港中小學及幼稚園更可逐步有序地全面恢復全日面授課堂，代表屆時學生毋須打針，也可上全日課和參加課外活動，更有望告別每日早上「撩鼻」做快測的生活。

2月逐步撤全日課谷針措施　學生有望告別每日「撩鼻」生活

特首李家超今午在「應對疫情指導及協調組」記者會公布取消大部分社交離措施，未來採取更具針對性措施推動「一老一幼」打針，而教育局會因應最新措施，作出調較及靈活安排，安排需經過諮詢醫衞局及跟學校充分溝通。

據悉教育局局長蔡若蓮今日與學界代表開會，商討全面恢復全日面授課堂，以及跨境生來港上課安排等。蔡若蓮於會後即透過社交網站Facebook公布，全港學校可於2月起逐步有序恢復全日面授課堂，2月1日起，中學將首先全面恢復全日面授課堂；2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂。

全日面授課堂目前仍然只適用於接種率達標的學校。蔡若蓮解釋，是考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高，加上學生、特別是年幼學生是重點保護群組之一。此外，教育局暫維持師生每日上學前的快測要求，直至明年1月31日；局方將再檢視及適當調整相關要求。

莘莘學子校園生活有望全面復常，中學校長會主席連鎮邦指，疫情已影響學界近3年，政府「優化」防疫措施可體現逐步邁向復常，而學生有秩序地全面回復全日面授課堂，安排合理，是平衡便利和風險，中學校長會表示支持。

跨境學童來港上課　仍須準備校巴禁區紙等

據悉政府亦計劃逐步安排中、小學跨境生來港上課，惟目前仍需時安排通關關口，以及校巴接載跨境學童所需的「禁區紙」等。不過，另一邊廂有本地學生家長擔心內地疫情爆發，跨境生來港或會播疫。

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記者：馮琪雅

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