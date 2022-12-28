【冧天秤】將軍澳地盤天秤故障下墜半天吊　負責承建商今年5月涉致命工業意外

▲ 將軍澳入境處大樓地盤「冧天秤」。（黃傑偉攝）

將軍澳唐賢街入境處新總部大樓地盤今早（28日）約10時許發生「冧天秤」意外，吊臂下墜幸無人被擊中。

建築署發言人表示，政府十分關注有關起重機事故，已要求承建商及分判商即時暫停操作相關起重機，並圍封涉事起重機地點，以保障工人安全。



在今日早上約9時45分，將軍澳至善街入境事務處總部工地一建築物頂部的一台起重機的吊臂運作期間突然緩緩下墜，並擱置在該建築物頂部外牆而停下。事故未有造成傷亡。

事故發生後，建築署與發展局即時召見承建商管理層，要求交代事故，並商討跟進工作和改善措施。在工地視察及審視監察系統的片段後，初步懷疑事故與機件故障有關，建築署現正檢視起重機檢查及維修紀錄，並會繼續聯同勞工處進行詳細調查。

由於有關承建商涉及今年5月於同一地盤發生的一宗致命事故，發展局已勒令承建商即時安排獨立安全審核，在2星期內提交報告。發展局審視報告後會按工務工程的採購和監管機制採取合適的跟進行動。發展局亦已要求工務部門加強巡查其轄下工務工程工地的同類型起重機。

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責任編輯：陳梓蔚