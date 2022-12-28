【日本限航令】政府估算未來1個月6萬訪日港人受影響　召開緊急會議與日本代表見面

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日本媒體報道，因應內地疫情，周五（30日）起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。政府深夜發稿指，據了解，由2022年12月30日至2023年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約60,000名乘客受影響。當中，約有4,000人為旅行團旅客，共涉及超過150個旅行團受日本有關決定影響。

特區政府發言人今日（28日）表示，因應日本民航局昨日（27日）通知特區政府，由星期五（30日）起，來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場，航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班，特區政府隨即去信日本當局，並聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回有關決定。與此同時，特區政府亦召開緊急視像會議與日本當局代表見面，以及一直與受影響的本地航空公司緊密溝通。

運輸及物流局已敦促受影響的本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助，妥善安排受影響的乘客由日本返港。運輸及物流局知悉本地航空公司會向受影響乘客提供更改機票或退款的選擇，並會在12月30日開始安排若干航班由上述四個指定機場以外的機場接載身在日本的港人返港。

旅行團方面，旅行社正積極與航空公司協調安排機位，同時亦向受影響旅客提供替代安排，例如安排其他機位、調整行程、轉團或退款等。

發言人表示，運輸及物流局、入境事務處、香港駐東京經濟貿易辦事處、旅遊事務署、旅遊業監管局和航空公司會保持密切聯繫，以掌握最新情況，並會為有需要的香港居民提供適切和可行的協助。香港居民如在日本遇事需要協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線+852 1868尋求協助。

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責任編輯：陳梓蔚