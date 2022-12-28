  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 00:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本限航令】政府估算未來1個月6萬訪日港人受影響　召開緊急會議與日本代表見面

社會 22:54 2022/12/28

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

日本媒體報道，因應內地疫情，周五（30日）起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。政府深夜發稿指，據了解，由2022年12月30日至2023年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約60,000名乘客受影響。當中，約有4,000人為旅行團旅客，共涉及超過150個旅行團受日本有關決定影響。

特區政府發言人今日（28日）表示，因應日本民航局昨日（27日）通知特區政府，由星期五（30日）起，來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場，航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班，特區政府隨即去信日本當局，並聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回有關決定。與此同時，特區政府亦召開緊急視像會議與日本當局代表見面，以及一直與受影響的本地航空公司緊密溝通。

運輸及物流局已敦促受影響的本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助，妥善安排受影響的乘客由日本返港。運輸及物流局知悉本地航空公司會向受影響乘客提供更改機票或退款的選擇，並會在12月30日開始安排若干航班由上述四個指定機場以外的機場接載身在日本的港人返港。

旅行團方面，旅行社正積極與航空公司協調安排機位，同時亦向受影響旅客提供替代安排，例如安排其他機位、調整行程、轉團或退款等。       

發言人表示，運輸及物流局、入境事務處、香港駐東京經濟貿易辦事處、旅遊事務署、旅遊業監管局和航空公司會保持密切聯繫，以掌握最新情況，並會為有需要的香港居民提供適切和可行的協助。香港居民如在日本遇事需要協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線+852 1868尋求協助。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
19:05 2022/12/27
【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
【日本限航令】香港航班只准入境4機場　港媽怒斥玩針對︰旅行係送錢俾佢哋
13:34 2022/12/28
【日本限航令】香港航班只准入境4機場　港媽怒斥玩針對︰旅行係送錢俾佢哋
【日本限航令】港航12.30起取消飛北海道和沖繩　將安排9班空機接載滯日港人
16:10 2022/12/28
【日本限航令】港航12.30起取消飛北海道和沖繩　將安排9班空機接載滯日港人

你可能感興趣

【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
19:05 2022/12/27
【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
【日本限航令】香港航班只准入境4機場　港媽怒斥玩針對︰旅行係送錢俾佢哋
13:34 2022/12/28
【日本限航令】香港航班只准入境4機場　港媽怒斥玩針對︰旅行係送錢俾佢哋
【日本限航令】港航12.30起取消飛北海道和沖繩　將安排9班空機接載滯日港人
16:10 2022/12/28
【日本限航令】港航12.30起取消飛北海道和沖繩　將安排9班空機接載滯日港人
機票 航空 名古屋 媒體 香港 日本 運輸 貿易 東京

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評
17:58 2022/12/27
【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
12:52 2022/12/26
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔