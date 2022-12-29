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【家傭風波】孫慧雪聖誕夜爆屎渠　揭前工人沖毛巾手套致堵塞：Poo Poo湧晒出嚟

育兒經 11:23 2022/12/29

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真係聖誕夜驚魂。

藝人孫慧雪（雪雪）工作繁忙，一直都有請姐姐幫手分擔家務。不過雪雪每次請工人姐姐的經歷都不太愉快，之前雪雪寫曾寫長文揭外傭7宗罪，大嘆不可思議，之後雪雪都不再啞忍，決定於上個月炒魷，不過原來事件還沒有完結，更於聖誕夜大爆發！

最新影片推介:

雪雪昨日於個人社交網站發文，指聖誕節正日，屋企廁所爆屎渠，好為免大家倒胃口，所以刻意今日才出Post，她形容情況是恐怖到poo poo湧晒出嚟！雪雪最後要求助通渠師傅，她指第一位「通通下放棄咗，唔收錢就走咗啦！」之後雪雪再請一位相熟師傅到來，用了兩日拆櫃及拆座廁才修復，結果發現，前工人姐姐將毛巾及手套沖落廁所，導致渠管瘀塞。

雪雪表示：「呢位前姐姐成日發我脾氣，跟住我頂唔順賠錢俾佢走，只係估唔到佢留低咗堆蘇洲屎俾我，喺聖誕節正日爆發啫！」

她叫大家不用擔心她，現在已經聘請到好姐姐更提醒網友請姐姐要小心：

大家唔使擔心我，因為我而家已經 搵咗位好好好好嘅姐姐，但之前呢位博炒嘅姐姐，喺請佢嘅時候，睇佢嘅履歷，明明係本地完約姐姐，但係我呢位好好姐姐話俾我聽，佢睇到佢入境處份文件，吸咗個紅印，其實佢係斷約姐姐，只係隱瞞左之前嘅履歷，其實我都唔明係點樣做到，不過想叫大家小心啲，同埋有時屋企啲嘢整壞咗，可能真係有原因㗎！

網友就留言大讚通渠師傅好好「個師傅都好好、辛苦錢、用心用力做、要好好打賞俾呢位師傅，佢真係超有心毛巾手套都沖落廁所。」、「佢都幾黑心喎，全心靠害」、「不過你呢間屋真係多災多難，快啲換樓啦!」

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責任編輯︰王明芳

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