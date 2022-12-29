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【潮物速報】MAX MARA熊人駕到　Teddy系列簽名式駱駝色印記

休閒消費 11:50 2022/12/29

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

Max Mara Teddy系列今年的主題名為Unconditional Love。（圖片品牌提供）

在時裝世界裏，不少品牌或設計師都有自己一套喜歡的用色，其瘋狂的鍾愛程度簡直可以色來代表品牌，例如日本的Yohji Yamamoto無黑不歡，意大利的Valentino則以紅色為代表，至於同鄉Max Mara就必定是駱駝色。

品牌有這個不變的定律，還不是因為品牌的創辦人Achille Maramotti在開設第一間店舖時，他的首個系列就有一件駱駝色的羊絨大褸，誰知道推出後成為大熱，一直風行至今，更成為品牌簽名式的標記。
對於駱駝色羊絨大褸的重要性，身為Max Mara第二代傳人曾經表示：

當女性穿上大褸的時候，大家不會看到大褸內的其他服裝，因此，這一件大褸必須足以代表著你自己。

    點擊圖片放大
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而隨著時間流逝，駱駝色羊絨大褸先後推出不同款式，當中不得不提擁有Teddy Coat別名，其實是經典型號的「101801」雙排鈕釦長身大褸，而Teddy Coat在今天亦衍生出一個名為Teddy Holidays系列，品牌將駱駝色羊絨廣泛用於服裝和配飾上，務求就算是羊絨大衣在港無用武之地，都有「毛毛」配飾為女士帶來一份暖意。

記者：何偉雄

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