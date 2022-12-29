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【大熱Sticker】印尼肥仔成社交平台爆紅貼圖　9歲少年樣曝光人氣不減

娛樂 11:47 2022/12/29

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

Sticker印尼肥仔現況曝光！

在通訊軟件中，有一系列表情多多的肥仔Sticker深受歡迎，相常不少人也曾看過或使用過。

貼圖中趣緻可愛的Tatan（Jonathan R. Sugianto），轉眼間已是一名9歲的小學生，戴上一副黑色粗圓框眼鏡的他，感覺大為不同，如不是有密切關注其社交平台的話，似乎會認為不出他就是肥仔Sticker的主角呢！

最新影片推介：劉穎鏇專訪

Tatan爆紅

Tatan的哥哥經常以相機捕捉Tatan的可愛一面，並上傳到各大社交平台，其中有一段片段是Tatan聽著歌手Bruno Mars歌曲時晃動身體跳舞，因可愛搞笑表情而成為網上爆紅的短片。

後來，Tatan的相片、影片被製成搞笑貼圖，有一張飛吻動態貼圖是Tatan在母親節給媽媽的飛吻，十分可愛呢！

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IG粉絲破260萬

Tatan的社交平台由家人負責經營，Instagram帳號內滿載Tatan的可愛舊照、近照，IG的粉絲量已達266萬，粉絲可謂遍佈世界各地。

Tatan的Youtube channel則有39萬粉絲，最新一段製作薄餅的影片已是11個月前上載，暫未有Youtube上的新搞作。

他在5年前的首條VLOG「哥哥開車接放學」，累積超過1400萬觀看次數，十分厲害！

Tatan的Youtube channel有39萬粉絲。（影片截圖）

暴風式成長

現年9歲的Tatan稚氣大減，戴上眼鏡的他成為書卷氣十足的大哥哥，身型就依然保持肥胖。

在日前，穿著白色上衣、黑色長褲的Tatan在社交平台上向粉絲們送上聖誕祝福，在相中所見，年紀輕輕的他已擁有一個大肚子，似乎真的要好好注意飲食與勤做運動呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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