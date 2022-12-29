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【藥物荒】藥房必理痛被炒到每盒498元 港人發揮自助精神互送藥物度難關

健康 11:08 2022/12/29

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藥房炒風再現售天價藥物，港人發揮自助精神互送藥物。

疫情至今，由搶口罩到搶藥物時有發生。本港的止痛藥物供不應求，不少地方亦出現斷貨情況，令藥物炒風再現，有網民拍攝到有藥房炒賣必理痛，一盒30粒裝被賣到498元盒，較原本的售價高5倍。不過，藥物荒下，不少港人都發揮互助精神「自救」，有人將家中的藥物免費贈送，也有人將多購的藥物原價轉售，令人窩心。

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自疫情起，搶購藥物潮亦屢見不鮮，近日本港確診數字回升，連日來單日確診個案數以萬計，令搶購潮又再出現。有藥房業內人士曾接受訪問時指，單一品牌的止痛藥物已於兩星期前售罄，廠方暫時未能回覆供貨日期。不少網民於網上群組分享仍有貨的藥房均見天價止痛藥物，更有網民於「黃大仙區友」群組上分享一盒原價只為94.4元的藥物炒至498元，升幅高達5倍。

面對染疫人數不斷，可藥物卻欠奉，港人只可互相幫忙，共同渡過疫症時間。有網民於網上以原價售出兒童及成人感冒藥；亦有網民把家中多出的藥物以免費的形式派出；更有市民染疫後網上求藥，網民不但熱心幫助告知仍可買藥的藥房，甚至為其送上藥物及退熱貼，共渡時艱。

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市面除了撲熱息痛（如必理痛），另一款退燒藥物布洛芬（如日本白兔牌EVE）亦深受港人歡迎，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前接受TOPick訪問，拆解兩種成分的分別。

崔俊明表示，布洛芬與撲熱息痛一樣有退燒、止痛功效，但布洛芬另有消炎功效。布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥，假如身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可以服用布洛芬。

但要注意，對布洛芬有嚴重過敏反應者不宜服用。另外，由於布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士，應注意別長期服用。短期服用時亦應飽肚服用，以保護胃部。

有業內人士更坦言指是次的短缺潮短期內不會完結，呼籲市民可考慮各品牌含撲熱息痛成分的藥物，減低短缺問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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