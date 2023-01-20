  • 17°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】「童」你搓兔年湯圓　隨心搓出心儀造型添心意

休閒消費 11:50 2023/01/20

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

金齡糕點師傅「童」小朋友一起磋兔仔湯圓！

新年除了吃糕點，不要忘記吃湯圓，團團圓圓！如果自己「搓湯圓」就更有心思，別具意義！今集《靚太廚房》邀請了糕點時光的金齡糕點師傅Ann教兩姊弟Jazz及Jace「搓湯圓」，而且是別緻的兔子造型湯圓，大人可以與小朋友都可以「搓」出獨特的湯圓造型，為這個新年添上多一份心意！

材料：

材料。（文子健攝）

糯米粉 200g
150g
2茶匙
竹炭粉團 適量
南瓜色粉 適量
紅菜頭粉 適量
紅豆餡／芝麻餡（按個人喜好） 適量
適量

做法：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

1. 於糯米粉中加入暖水，輕輕燙熟粉團，使粉團變得軟熟。

2. 把糯米粉弄成一團，搓成粉團，加入少許油，令粉團不易鬆散，有光澤。

3. 先搓湯圓皮，再將紅豆餡加入在內，包好餡料。

4. 搓出自己喜歡的造型，可根據兔年，搓出兔子湯圓。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文

入廚常識 入廚資訊 飲食資訊 消費資訊 兒童健康 爸媽心聲 家電 家品 美食 食譜

最高瀏覽

【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇
10:52 2023/01/19
【年終獎】女生抽中公司年終特等獎　獎品與太子爺晚餐後續超驚嚇
【得不償失】200磅女債主重壓88磅女債仔　致當場失禁嚴重內出血亡
12:36 2023/01/19
【得不償失】200磅女債主重壓88磅女債仔　致當場失禁嚴重內出血亡