【靚太廚房】「童」你搓兔年湯圓 隨心搓出心儀造型添心意
休閒消費 11:50 2023/01/20
新年除了吃糕點，不要忘記吃湯圓，團團圓圓！如果自己「搓湯圓」就更有心思，別具意義！今集《靚太廚房》邀請了糕點時光的金齡糕點師傅Ann教兩姊弟Jazz及Jace「搓湯圓」，而且是別緻的兔子造型湯圓，大人可以與小朋友都可以「搓」出獨特的湯圓造型，為這個新年添上多一份心意！
材料：
|糯米粉
|200g
|水
|150g
|糖
|2茶匙
|竹炭粉團
|適量
|南瓜色粉
|適量
|紅菜頭粉
|適量
|紅豆餡／芝麻餡（按個人喜好）
|適量
|油
|適量
做法：
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1. 於糯米粉中加入暖水，輕輕燙熟粉團，使粉團變得軟熟。
2. 把糯米粉弄成一團，搓成粉團，加入少許油，令粉團不易鬆散，有光澤。
3. 先搓湯圓皮，再將紅豆餡加入在內，包好餡料。
4. 搓出自己喜歡的造型，可根據兔年，搓出兔子湯圓。
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責任編緝：蕭雅文