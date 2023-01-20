【靚太廚房】「童」你搓兔年湯圓　隨心搓出心儀造型添心意

▲ 金齡糕點師傅「童」小朋友一起磋兔仔湯圓！

新年除了吃糕點，不要忘記吃湯圓，團團圓圓！如果自己「搓湯圓」就更有心思，別具意義！今集《靚太廚房》邀請了糕點時光的金齡糕點師傅Ann教兩姊弟Jazz及Jace「搓湯圓」，而且是別緻的兔子造型湯圓，大人可以與小朋友都可以「搓」出獨特的湯圓造型，為這個新年添上多一份心意！

材料：

▲ 材料。（文子健攝）

糯米粉 200g 水 150g 糖 2茶匙 竹炭粉團 適量 南瓜色粉 適量 紅菜頭粉 適量 紅豆餡／芝麻餡（按個人喜好） 適量 油 適量

做法：

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1. 於糯米粉中加入暖水，輕輕燙熟粉團，使粉團變得軟熟。

2. 把糯米粉弄成一團，搓成粉團，加入少許油，令粉團不易鬆散，有光澤。

3. 先搓湯圓皮，再將紅豆餡加入在內，包好餡料。

4. 搓出自己喜歡的造型，可根據兔年，搓出兔子湯圓。

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責任編緝：蕭雅文