【豪遊咖啡】姜皓文公開飲食餐單　黑仔自爆每次開工黑啡當水飲

▲ 《豪遊咖啡》

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）主持的TVB節目《豪遊咖啡》，昨晚（12月28日）晚播出第5集，嘉賓為姜皓文（黑仔）；最後一集將於本周六（12月31日）播出，壓軸登場的嘉賓為「Mo太」陳茵媺（Aimee）。

昨晚一集，「雙豪」先後帶大家探索銅鑼灣、大坑及北角的咖啡店，當中包括寵物友善Café、提供「Omakaffe（咖啡師發辦）」體驗的咖啡店、以高櫈Bar枱為主的「居酒屋Feel」隱世小店、及融合科技的簡約風咖啡酒吧等。

▲ Mo介紹咗呢間寵物友善Café。

兩位主持繼續品嚐各Café的特色咖啡─包括加入自家醃漬檸檬的「Lemon Coffee」、以梔子花綠茶及濃縮咖啡調製的「Yuenyeung（鴛鴦）」、及「細細杯唔怕飲多杯」的「Piccolo（短笛）」等。

Ben更帶好友黑仔到訪前組合天堂鳥（BOP）成員Gordon（葉泓聲）開設的「星級咖啡店」，Gordon感激Ben教他冲了人生第一杯手冲咖啡，從而開啟其咖啡生意之路。

黑仔黑啡當水飲

黑仔與Ben邊食邊分享飲啡習慣，還暢談夫妻之日常。

不時於社交網貼「啡」圖的黑仔，自爆每次開工均黑啡當水飲，由於即冲咖啡一飲即心跳加速兼標汗，所以他會即場磨豆自家製。

▲ Mo介紹咗呢間寵物友善Café。

黑仔公開飲食餐單

談到近年身形愈Keep愈Fit，56歲黑仔公開超過10年的飲食餐單：「我每朝都會飲咖啡食雞蛋、番薯，有時仲會將焗番薯浸落咖啡度食，我覺得呢兩樣嘢非常之夾，但唔知咁樣係咪可以Keep Fit。」

他指日常飲食全交由太太殷寧（原名金慧英）照料，對方也同屬「愛啡之人」，被問到閒時可會跟太太拍拖歎啡？黑仔說：「都鍾意嘅，總之一冇工開或有空閒時間，我就想陪佢。」

拍攝當日，出名是「愛妻號」的黑仔特意學整3D咖啡氹老婆，不過似乎有點雞手鴨腳，本來欲以匙羹「揮」多兩筆作點綴，可惜最後「撻Q」將3D圖摧毁，相當搞笑。

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