【上車心聲】上車2個月銀行估價跌100萬　港男後悔變負資產：早知排公屋

▲ 二十幾歲仔靠自己上到車，其實好叻仔，不過樓市呢啲嘢話唔埋，自住嘅話就唔好諗咁多啦！

樓市持續下跌，猶如無底深潭，一名20多歲的港男在網上討論區發文，大呻剛買樓自住不久，但這2個月遭銀行估價，急跌100萬，他坦言：「雖然係自住，但係都好傷」，更無奈表示：「日日咁辛苦返工變咗做義工，早知唔返工排公屋！」

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該名港男日前在連登討論區發帖，主題是「突然變咗負資產」，他稱自己20多歲，因為屋企問題而要搬出去，當初租樓是14,000元，供樓則是20,000元，結果港男選擇了做業主，

層樓買咗無耐，呢兩個月銀行估價插咗100萬，雖然係自住，但係都好傷。

2個月跌100萬，即是每日跌了1萬6千多元，港男突然變了負資產，極度無奈表示，「日日咁辛苦返工變咗做義工，X！」當初上車，一心打算靠自己努力可以供得掂，

估唔到我咁努力靠自己，結果同躺平嘅人一樣，得個吉！我X你XX，早知畢完業唔返工排公屋。

貼文一出，即掀起連登仔討論，有連登仔直斥樓主早上車變咗接火棒，「跌2成，白供4年，不過供到係自己，頂住個下跌周期第日會返家鄉」、「條路自己揀，冇人迫佢買樓」、「整體樓市都係下行，我都好幸運年頭走得快，高位港傻幫手接貨」、「你一日唔放都未叫輸錢，樓市唔係睇短線嘅就唔好諗咁多喇，有錢嘅咪入多個單位囉，咁低水」、「真係唔明樓主諗咩，層樓自住，升咗又點？賣咗佢瞓街？你收工煮飯買條菜20蚊，條菜過咗8點街市賣10蚊，咁你又好Ｘ蝕？」，不過有連登仔著樓主洗晒d錢之後輪公屋，而樓主也灰爆問連登仔，「有無得直接申請破產？」

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責任編輯︰王明芳