【綠帽疑雲】港女當正印面與人調情　躁爆男友向的士司機扯衫爆粗洩憤

▲ 港女當正印面與人調情 躁爆男友向司機扯衫爆粗洩憤

2男1女共處一車廂注定係「嬲」?早前便有一段的士車廂內的短片於網上瘋傳，一對疑似情侶及男友人於BOXING DAY 狂歡後，一齊坐了一輛的士回家。期間，女乖客竟無視坐在她右邊身的男友，與左邊的男性友人一直打情罵俏，表現親暱之餘，言語間亦非常挑逗。直至該名男友人下車，旁邊一直沉默不語的男友始開始怒火發作，並疑似將「綠帽」怨氣投射到的哥身上，不斷拍打司機座椅，又爆粗恐嚇，被女友強行拉下車時，更叠叠不休重覆「有路啊？有路啊?」

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有聲稱為涉事的士司機的網民早前將影片上載網上，並發文稱「27蚊(車費車程)又要打我部車，又兇我，又扯我件衫，條女同你個fd(朋友)有路關我咩事」。

從影片可見，坐在後排的3人，均沒有佩戴口罩，坐在中間的女子一直在車上與坐在其左邊的男友人不斷說笑，該名男性友人更毫不忌諱對女子上下其手，不時又攬又挨又在女子耳邊說俏俏話，彷如熱戀般的情侶。而坐在女子右邊的男子開初一直未有作聲，惟中途卻突然多次爆粗質問「做乜嘢啊你？」、「玩夠未啊？」、「X你老X，摸X完未啊？」、「問你啊！」似乎在顯彰主權自己才是「正印男友」。

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男友人其後於美善同道下車後，女乘客與其「正印男友」一度沉默，惟未幾男方又再發難，並質問女方「做過咩？吓？」等不及女方回應，男友轉而將怒氣向前方的哥發洩，不斷拍打的哥座椅，又多次意慾毆打司機，並扯其衣服。即使到達目的地，男方仍然怒氣難消，尤其目睹女友付車資時，他多次語帶挑釁示意司機「落車！」儘管女方已不斷解釋「關佢咩事啫，嗰個係XX唔係佢啊」、「你認錯咗喇」、「都話無（嘢）囉，你可唔可落咗車先啊？唔好阻住人啦」；男方直至下車前均一直自言自語重覆「梗係有路啦！」、「有路啊？有路啊？吓？」

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影片曝光後，隨即引來熱議，大部分網民均十分不俏該名男子行徑，指責他「聲大大欺善怕惡」、「正廢柴」、「鵪鶉」；有人則取笑「帽事」、「一開始仲以為，右邊兩個先係一齊」。

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責任編輯：羅嘉欣