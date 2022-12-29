【城中名媛】黃祥興舊愛與苟芸慧聚會　梁寶賢曾鬧爆曹敏莉介入戀情：唔正經！

▲ 黃祥興舊愛梁寶賢曾公開爆曹敏莉介入戀情。

「苟姑娘」苟芸慧日前趁住聖誕佳節與一班城中名媛在中環高級餐廳聚會，當中除了有湯鎮業前妻姜坤，還有黃祥興（前名黃長興）舊愛梁寶賢。久未在幕前公開露面的梁寶賢（Bibi），雖然已為一女之母，但仍然保養得宜。

模特兒出身的她有「友坂里惠師妹」之稱，當年與黃祥興的一段情最為人知，二人拍拖兩年，女方不甘被拋棄，曾向傳媒大爆分手原因涉及第三者，並暗示前港姐曹敏莉介入兩人的感情。

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鬧爆曹敏莉「唔正經」

2007年TVB綜藝節目《舞動奇跡》，黃祥興與曹敏莉（Mandy ）在內地拍攝一個月，有指二人跳出真愛火，當時梁寶賢直指男方變心之餘，更寸爆曹敏莉：「如果一個女仔有男友，仲去姣其他男人，得手之後再飛自己個男友，都唔正經，絕對討厭！」

記者追問是否說曹敏莉時，梁寶賢回應：「唔想指名道姓話邊個！但好多人都知佢有個圈外男友。」事後黃祥興更出言護曹敏莉：「咁對Mandy唔公平。」

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港姐出身

現年40歲的曹敏莉參加2003年港姐競選並奪得冠軍入行，在幕前沒有太多演出。直到2010年嫁給坐擁半億身家的金融才俊張家傑，並為對方誕下3名子女，其後淡出幕前，專心相夫教子。

榮升為闊太的她，現為慧妍雅集信託委員會主席，除了行善，閒時相約藝人好友聚會，過著幸福少奶奶生活。

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