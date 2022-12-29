  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【城中名媛】黃祥興舊愛與苟芸慧聚會　梁寶賢曾鬧爆曹敏莉介入戀情：唔正經！

娛樂 12:57 2022/12/29

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

黃祥興舊愛梁寶賢曾公開爆曹敏莉介入戀情。

「苟姑娘」苟芸慧日前趁住聖誕佳節與一班城中名媛在中環高級餐廳聚會，當中除了有湯鎮業前妻姜坤，還有黃祥興（前名黃長興）舊愛梁寶賢。久未在幕前公開露面的梁寶賢（Bibi），雖然已為一女之母，但仍然保養得宜。

模特兒出身的她有「友坂里惠師妹」之稱，當年與黃祥興的一段情最為人知，二人拍拖兩年，女方不甘被拋棄，曾向傳媒大爆分手原因涉及第三者，並暗示前港姐曹敏莉介入兩人的感情。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【富貴靚媽】曹敏莉住半山過千呎複式豪宅望維港景　送3子女讀漢基每年學費23萬起

鬧爆曹敏莉「唔正經」

2007年TVB綜藝節目《舞動奇跡》，黃祥興與曹敏莉（Mandy ）在內地拍攝一個月，有指二人跳出真愛火，當時梁寶賢直指男方變心之餘，更寸爆曹敏莉：「如果一個女仔有男友，仲去姣其他男人，得手之後再飛自己個男友，都唔正經，絕對討厭！」

記者追問是否說曹敏莉時，梁寶賢回應：「唔想指名道姓話邊個！但好多人都知佢有個圈外男友。」事後黃祥興更出言護曹敏莉：「咁對Mandy唔公平。」

最新影片推介：劉穎鏇專訪

港姐出身

現年40歲的曹敏莉參加2003年港姐競選並奪得冠軍入行，在幕前沒有太多演出。直到2010年嫁給坐擁半億身家的金融才俊張家傑，並為對方誕下3名子女，其後淡出幕前，專心相夫教子。

榮升為闊太的她，現為慧妍雅集信託委員會主席，除了行善，閒時相約藝人好友聚會，過著幸福少奶奶生活。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員　首玩真人騷網民指似《全民造星》
12:10 2021/08/10
【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員　首玩真人騷網民指似《全民造星》
【2021香港小姐競選】20名入圍準決賽佳麗名單今晚誕生　陳聖瑜王嘉慧爭嘢講失分
13:17 2021/08/19
【2021香港小姐競選】20名入圍準決賽佳麗名單今晚誕生　陳聖瑜王嘉慧爭嘢講失分
【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜被Foul　宋宛穎為何自稱「選美世家」出身？
22:09 2021/08/22
【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜被Foul　宋宛穎為何自稱「選美世家」出身？
【富貴靚媽】曹敏莉住半山過千呎複式豪宅望維港景　送3子女讀漢基每年學費23萬起
13:29 2021/12/03
【富貴靚媽】曹敏莉住半山過千呎複式豪宅望維港景　送3子女讀漢基每年學費23萬起
【香港小姐】朱玲玲穿運動短裙拍慈善短片　63歲最美港姐盡展凍齡美態
11:02 2021/12/22
【香港小姐】朱玲玲穿運動短裙拍慈善短片　63歲最美港姐盡展凍齡美態
【新冠肺炎】前港姐機師老公成密切接觸者　戚黛黛舉家搬入強制隔離營
12:58 2022/01/04
【新冠肺炎】前港姐機師老公成密切接觸者　戚黛黛舉家搬入強制隔離營

你可能感興趣

【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員　首玩真人騷網民指似《全民造星》
12:10 2021/08/10
【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員　首玩真人騷網民指似《全民造星》
【2021香港小姐競選】20名入圍準決賽佳麗名單今晚誕生　陳聖瑜王嘉慧爭嘢講失分
13:17 2021/08/19
【2021香港小姐競選】20名入圍準決賽佳麗名單今晚誕生　陳聖瑜王嘉慧爭嘢講失分
【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜被Foul　宋宛穎為何自稱「選美世家」出身？
22:09 2021/08/22
【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜被Foul　宋宛穎為何自稱「選美世家」出身？
苟芸慧 曹敏莉 黃祥興 娛樂人物職業 演員 緋聞 娛樂行業 中環

最高瀏覽

【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
15:07 2022/12/28
【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
13:48 2022/12/28
【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
17:42 2022/12/28
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜