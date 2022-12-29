【復常之路】田北辰：極反對取消疫苗通　形容政府是「打倒昨日的我」

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

政府昨日宣佈取消大部分防疫措施，包括疫苗通行證、密切接觸者隔離令、入境快測安排等。實政圓桌立法會議員田北辰今日（29日）在接受電台訪問時表示，極度反對政府取消疫苗通行證，認爲政府是「打倒昨日的我」。

田北辰表示，至今60歲以上打齊3針的人不足8成，今日公立醫院住院人數達5,180人，遠超專家早前預計的3,000人，「穩陣」的水平。過往60歲以上人出現重症和死亡病例佔95%。在這個情況放寬防疫措施，恐怕公立醫院無法負荷。

針對中港通關的要求，田北辰稱當局一定要規定旅客打齊針才能來港，内地和海外打針的要求要一視同仁，「病毒又不認人」，若内地旅客不幸染疫，在這個情況下放寬，恐怕公立醫院會「爆煲」。

入境檢測方面，田北辰要求一定要雙向和對等，港人到内地需要48小時核酸檢測，内地人來港也一樣要核酸檢測。有消息指，通關初期香港往內地配額暫定每日3萬人，特首李家超預計15日前落實兩地通關。他認爲可以早一點開始，希望有30至40萬港人可以北上過年。

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記者：楊佩瑩