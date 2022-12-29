【夫婦放閃】胡杏兒晒婚照賀結婚7周年　馴服老公李乘德成寵妻顧家男

▲ 胡杏兒夫婦慶祝結婚七周年。

胡杏兒跟老公李乘德（Philip）於2015年結婚，二人婚後育有三子，不時於社交平台分享家庭照。昨日為二人結婚七周年紀念日，胡杏兒跟老公於IG放閃，上載婚照慶祝「銅婚」。

回看胡杏兒跟李乘德當年的戀情，二人拍拖3個月即閃婚，婚前李乘德更被標籤為「花心男」，惟經過7年的家庭生活，李乘德亦變得修心養性，成為顧家的好爸爸，二人亦跨過七年之癢！

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慶祝銅婚

胡杏兒與李乘德昨晚暫時撇下三名寶貝仔，出外享受浪漫晚餐，從照片所見二人飲酒碰杯慶祝結婚紀念日。

當中杏兒發文道：「七週年銅婚，像銅一樣不會生銹#快樂不知時日過#銅婚#肥咗小小啫」，而李乘德即留言：「Excuse me 我冇肥個喎」

其實本月初，胡杏兒夫妻往日本旅遊，兼補祝杏兒生日，李乘德更於社交平台分享「寵妻三法」，當中他以英文撰文，其大意是「帶她去度假✔️帶她吃很多✔️帶她去購物✔️永遠記住這三句話，幸福的妻子意味幸福的生活。對歡笑、愛、oh、和平與安靜都有好處。」而11月生日的胡杏兒即留言說：「多謝老公的birthday trip。」認真甜蜜到爆！

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夫婦抽空拍拖

雖然已育有3名兒子，不過胡杏兒跟老公會抽空拍下拖，就如今年情人節，二人回到首次約會和結婚的地點，他們貼出合照晒愛，杏兒冧爆寫道：「真的有很多美好回憶。你說是我們拍拖88個月紀念，真好意頭，只要開心日日都是紀念日！多謝你，辛苦你，love you, many more to come」

其實，婚前的李乘德被指為花心男，更有「港姐殺手」稱號，只因他曾與不少港姐傳過緋聞，當中與李詩韻拍過拖，亦跟張曦雯傳過緋聞，而胡杏兒也是港姐出身。

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百分百信任丈夫

另外，與胡杏兒結婚前，李乘德曾被爆出於夜店跟索女表現親密，婚後一年，更被爆瞞住胡杏兒跟女友人同遊台灣，傳聞杏兒專程赴台「突擊檢查」。

縱然連環爆出新聞，杏兒依然護夫： 「請大家相信愛情，不要多作陰謀論。」、「對我老公係百分百信任。」

現在的李乘德除了對杏兒寵愛有加，被三名兒子融化的他更化身暖男爸爸，更曾稱大仔Brendan為「我的小老闆」，放假除了行山之外，其餘時間大部份也陪伴兒子們，婚後的他已修身養性當好爸爸！