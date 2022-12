【夫婦放閃】胡杏兒晒婚照賀結婚7周年　馴服老公李乘德成寵妻顧家男

▲ 胡杏兒夫婦慶祝結婚七周年。

胡杏兒跟老公李乘德(Philip)於2015年結婚,二人婚後育有三子,不時於社交平台分享家庭照。昨日為二人結婚七周年紀念日,胡杏兒跟老公於IG放閃,上載婚照慶祝「銅婚」。

回看胡杏兒跟李乘德當年的戀情,二人拍拖3個月即閃婚,婚前李乘德更被標籤為「花心男」,惟經過7年的家庭生活,李乘德亦變得修心養性,成為顧家的好爸爸,二人亦跨過七年之癢!

【北上掘金】胡杏兒演央視劇當第三女主角 內地拍劇綜藝雙線發展爆紅

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

慶祝銅婚

胡杏兒與李乘德昨晚暫時撇下三名寶貝仔,出外享受浪漫晚餐,從照片所見二人飲酒碰杯慶祝結婚紀念日。

當中杏兒發文道:「七週年銅婚,像銅一樣不會生銹#快樂不知時日過#銅婚#肥咗小小啫」,而李乘德即留言:「Excuse me 我冇肥個喎」

其實本月初,胡杏兒夫妻往日本旅遊,兼補祝杏兒生日,李乘德更於社交平台分享「寵妻三法」,當中他以英文撰文,其大意是「帶她去度假✔️帶她吃很多✔️帶她去購物✔️永遠記住這三句話,幸福的妻子意味幸福的生活。對歡笑、愛、oh、和平與安靜都有好處。」而11月生日的胡杏兒即留言說:「多謝老公的birthday trip。」認真甜蜜到爆!

最新影片推介:劉穎鏇專訪

夫婦抽空拍拖

雖然已育有3名兒子,不過胡杏兒跟老公會抽空拍下拖,就如今年情人節,二人回到首次約會和結婚的地點,他們貼出合照晒愛,杏兒冧爆寫道:「真的有很多美好回憶。你說是我們拍拖88個月紀念,真好意頭,只要開心日日都是紀念日!多謝你,辛苦你,love you, many more to come」

其實,婚前的李乘德被指為花心男,更有「港姐殺手」稱號,只因他曾與不少港姐傳過緋聞,當中與李詩韻拍過拖,亦跟張曦雯傳過緋聞,而胡杏兒也是港姐出身。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【夫妻相處】胡杏兒43歲生日旅行放閃 李乘德分享3招寵妻秘笈:男人要永遠記住

百分百信任丈夫

另外,與胡杏兒結婚前,李乘德曾被爆出於夜店跟索女表現親密,婚後一年,更被爆瞞住胡杏兒跟女友人同遊台灣,傳聞杏兒專程赴台「突擊檢查」。

縱然連環爆出新聞,杏兒依然護夫: 「請大家相信愛情,不要多作陰謀論。」、「對我老公係百分百信任。」

現在的李乘德除了對杏兒寵愛有加,被三名兒子融化的他更化身暖男爸爸,更曾稱大仔Brendan為「我的小老闆」,放假除了行山之外,其餘時間大部份也陪伴兒子們,婚後的他已修身養性當好爸爸!