【整容惹禍】模特兒整容後搭飛機突爆頭 噴血夾雜發臭液體極「核突」

▲ 外國模特兒Weronika接受眼部整容手術後，搭飛機期間突爆頭，噴血還夾雜著發臭的淡黃色液體。

近年整容現象愈趨普遍。外國模特兒Weronika自揭自己接受眼部整容手術後，搭飛機期間頭顱突然「爆炸」噴血，隨之鮮血從頸部流下，中間還夾雜著發臭的淡黃色液體，令人極度嘔心！

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綜合外媒報道，Weronika是於成人色情影音平台OnlyFans從事模特兒工作，她擁有32J驕人上圍、24吋小蠻腰，其影片一般平均有880萬以上的點擊率，有天她於平台上發佈自己在飛機上可怕經歷。

她憶述，當天自己與男友搭飛機前，在土耳其接受開眼角整容手術。整個手術過程中，醫生在她眼瞼的外角切開一道切口，切開了內外眥韌帶，再把其收緊並拉至突起位置，最後用縫線固定把切口縫合。手術後都相安無事，但幫她進行手術的醫生，忘記向她提供表明她有航空旅行體檢合格證的文件，機場工作人員拒讓她登機，她只能另外花費100美元接受現場體檢醫師的檢查後，獲得機場醫生允許登機。

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起飛後未幾，Weronika的傷口在她的耳後突然爆開，「當我起身去廁所時，我聽到『砰』一聲巨響。緊接著，我開始感覺一股熱熱液體順著脖子往下滴，很明顯......那是血！」中間甚至還夾雜著發臭的淡黃色液體。她憶述當時整個飛行過程都相當痛苦，惟使用繃帶和紙巾暫時敷在頭上止血。

據Weronika透露，整容醫生手術期間在她耳後放了引流管，但液體並沒有完全排出，使她的皮膚變得腫脹，最後把她後腦的尼龍縫線撕裂了，再加上她認爲高空中機艙内的壓力也與之有關，從而造成了這一慘劇。

落機後，Weronika 洗掉了頭髮上的血，並拍下頭部的 ⌈大洞⌋ 照片聯繫了她的外科醫生。她稱，外科醫生只是建議她不要為重新縫合而尋求醫療救助，並繼續在該區域塗抹為她開的抗生素藥膏。

但我第二天早上醒來，發現那個洞被感染了。它正在滲出這種黃色的粘稠液體，而且真的很臭。太噁心了。⌋

為了抑制感染，Weronika 的男朋友將碘酒 ⌈塞⌋ 進洞裡，希望消毒劑能有所幫助，而她表示 ⌈但它再次彈出東西出來了，太噁心了。⌋

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所幸 Weronika 說她現在 ⌈100%⌋ 沒事，她向粉絲們保證她的傷勢不會危及生命。雖則對她而言都是一個可怕經歷，但她並沒有怪罪醫生：「無論是最初的醫生，還是醫院的機場醫生，都沒有人犯下任何錯誤，我上飛機時一切都很好。我有不尋常的軟組織，比一般人腫得厲害，導致我登機後一個小地方的裂縫裂開了。」

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責任編輯：羅嘉欣